Lüchow

Eine Originaltrommel von einem Konzert in Chicago erinnert an Charlie Watts, direkt daneben steht der von Ron Wood gemalte Drummer. „Charlie wollte noch ein Jazzkonzert bei uns geben“, erzählt Ulrich Schröder. Im Alter von 80 Jahren ist der legendäre Schlagzeuger der Rolling Stones im August gestorben und schaffte es nicht mehr in das weltweit wohl einzigartige Fan-Museum der Kultband nach Lüchow ins Wendland. Präsent ist er auf der tausend Quadratmeter großen Ausstellungsfläche auf Postern, Shirts und als Büste auf dem von allen Vieren signierten Billardtisch in der Mitte des Museums.

Die Oberkörper von Mick Jagger, Keith Richards, Watts und Wood stehen als Schaufensterpuppen auf dem 1,8 Tonnen schweren Snookertisch, der nach Schröders Angaben weltweit zu 350 Konzerten mitreiste. „Wood und Richards spielen vor jedem Auftritt Snooker“, erzählt der 72-Jährige. „Watts hat sich immer geärgert, dass die Band nur deshalb im Hotel so früh losgefahren ist.“ Bei den Stones habe er nur gespielt, um Geld zu verdienen, meint der Experte. Ansonsten galt seine Leidenschaft Soloprojekten - er liebte Boogie Woogie, Jazz und spielte auch Saxophon.

Fan-Museum feiert zehnjähriges Bestehen

Das zehnjährige Bestehen der Ausstellungsstätte im Fachwerkhaus mitten im beschaulichen Lüchow wird das ganze Jahr gefeiert. Nach den Corona-Ausfällen machen nun wieder Motorradgruppen Halt, werden Geburtstage und Konfirmationen im Museum gefeiert. Im November sollen Bands auf der kleinen Bühne auftreten. Sogar für Beerdigungen steuert der Kultfan Dekorationsstücke als Leihgabe bei. „Wir versuchen die Geschichte zu bewahren“, sagt Schröder, der eigentlich immer noch erstaunt ist, dass ihm das Management der Stones so vieles ermöglicht hat. Er trägt wie einst Mick Jagger schwarzen Frack und Zylinder, über und über bedeckt mit Stickern der Stones.

„Das muss man einmal gesehen haben“, findet Carsten Junge, Geschäftsführer der Lüneburger Kunsthalle. Es zeige das Leben eines Hardcore-Fans: „Es wird niemanden auf der Welt geben, der mehr Stones-Andenken hat als Ulli. Er ist so positiv durchgeknallt, wie man nur sein kann.“ Vorher sei Schröder Ferrari-Anhänger gewesen - beides gehe nicht.

Hardcore-Fan Ulrich Schröder. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Vom Banker zum Galeristen von Ron Wood

30 Jahre arbeitete der Lüchower als Banker, dann traf er bei einer Feier Stones-Gitarrist Wood und wurde dessen Galerist. „Er fragte mich, ob ich mir ein Leben mit Drugs, Sex and Rock‚n’Roll vorstellen könnte“, erzählt der Wendländer mit einem verschmitzten Lächeln.

Zum 60. Bühnenjubiläum am 12. Juli 2022 plant auch das Museum etwas Besonderes. Damals gab es den offiziell ersten Auftritt der Stones im Marquee Club in der Oxford Street. Vor dem roten Haus in Lüchow soll eine lebensgroße Bronze-Statue des Gründers Brian Jones fest verankert werden.

Der rote Mund mit der ebenso roten Zunge - das Symbol der Stones - brachte dem umtriebigen Sammler aber nicht nur positive Stimmen ein. Als er 2012 zwei Unikate als Urinale in der Herrentoilette aufhängte, war die weltweite Medienresonanz beachtlich - die Kritik von Frauengruppen hält bis heute an. „Die Stones haben gelacht, dass man uns als frauenfeindlich angesehen hat“, berichtet Schröder. Für ihn sind die aufgerissenen Münder mit den roten Lippen Kunst.

Zur Galerie Fotos aus dem „Rolling Stones“-Museum von Ulrich Schröder in Lüchow (Wendlandt). Die Ausstellung feiert zehnjähriges Bestehen.

„Man lernt interessante Leute kennen“

Große Gewinne wirft sein Herzensprojekt nach eigenen Angaben nicht ab, eine Anfangsfinanzierung von 100.000 Euro erleichterte den Kauf des Geländes. Trotz zweier Schlaganfälle will er noch etliche Jahre weitermachen, bis sein Sohn Tim einmal übernehmen soll. Ganz und gar toleriert wird die Leidenschaft von Ehefrau Birgit, die hinter der Theke steht: „Das ist eine nette Rentner-Beschäftigung. Und man lernt interessante Leute kennen“, sagt die 64-Jährige.

Wenn die Ausstellung Ende Oktober wie jedes Jahr in die Winterpause bis Ostern geht, begleitet sie ihren Mann auch schon zu Konzerten. Das herausragende Erlebnis bleibt für Ulli Schröder der gigantische Gratis-Auftritt der Stones 2016 in Havanna/Kuba vor Hunderttausenden Anhängern - seine Augen leuchten, wenn er davon berichtet. Die erste Konzertkarte für einen Auftritt „seiner“ Band erwarb er 1965 in Essen, im gleichen Jahr auch noch für Hamburg und Berlin vom Taschengeld, da war er erst 16.

Von Britta Körber/RND/dpa