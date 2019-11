Riss in Getreidesilo in Rosdorf: Woher kommt die Explosionsgefahr?

Rosdorf

Ein Getreidesilo mit einem Riss hat im Landkreis Göttingen am Montag zu Sperrungen geführt. Die an dem betroffenen Silo in Rosdorf vorbeiführende Bahnstrecke von Göttingen nach Friedland wurde am Montag vorsorglich unterbrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der randvoll gefüllte Silo drohte zu platzen. Deshalb musste der Bereich großräumig gesperrt werden.

Am späten Nachmittag gab es nach mehreren Untersuchungen und Tests eine erste Entwarnung. Allerdings dürfen die Züge weiter nur mit langsamen Tempo passieren. Derweil hat noch am Abend die Sicherung und Entleerung des Silos begonnen. Ob das Silo trotz der Maßnahmen noch platzen kann, ist nicht klar.

Die Bilder vom Einsatz am Silo

Woher kommt die Explosionsgefahr ?

Immer wieder ist von Fällen explodierender Silos zu lesen. So ist etwa erst am 4. November in Gescher ( Nordrhein-Westfalen) ein Getreidesilo geplatzt und eingestürzt. Auslöser sind häufig Staubexplosionen, bei der feine in der Luft verteilte Stoffpartikel sich plötzlich entzünden. Schon ein Funke genügt. Ein Riss im Silo, so wie jetzt in Rosdorf, ist daher ein Risikofaktor.

Für Personen in der Umgebung kann eine solche Explosion lebensgefährlich sein.

Juni 2018: Die Explosion von einem Getreidesilo in Straßburg fordert vier Verletzte. Quelle: dpa/Feuerwehr

Der Betreiber der insgesamt fünf Silos umfassenden Anlage in Rosdorf hatte am Montagmorgen den Riss im unteren Bereich des Silos entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Riss ist etwa 30 Zentimeter lang und im unteren Bereich des Silos.

In dem Silo befanden sich hunderte Tonnen Getreide.

