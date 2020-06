Sexuelle Belästigung im Schrebergarten: Ungebetener Gast steckt 45-Jähriger im Schlaf Bratwurst in den Mund

Rinteln

Die Mitteilung der Polizei zu diesem Vorfall in Rinteln lässt schon erahnen, dass hier etwas wirklich Sonderbares geschehen ist: „Wenn man als Polizeibeamter denkt, man hätte in mehr als 40 Dienstjahren schon alle Sachverhalte erlebt, die das Leben so bietet, dann gibt es immer wieder auch Überraschungen“, heißt es da. Was war da bloß passiert?

Ein Pärchen (45, 47) hat es sich im eigen Schrebergarten am Sonnabend richtig gemütlich gemacht: Die beiden Rintelner liegen in der Sonne, grillen und lassen es sich gut gehen. Doch mit der Ruhe ist es bald vorbei: Spontan laden sich ein vorbeikommender 34-Jähriger und eine weitere Person selbst ein und bringen das Kleingarten-Rendezvous zum jähen Platzen.

Anzeige

Auf einmal liegt ein fremder Mann im Bett

Denn nachdem die vier zusammen getrunken und gegessen haben, ist für das Pärchen allmählich Schlafenszeit. Sie machen es sich in ihrem Gartenhäuschen bequem – und schlafen ein. Mitten in der Nacht, etwa um 2 Uhr, wird die 45-jährige Frau auf einmal wach. Sie merkt: Irgendetwas stimmt hier nicht. Schnell bemerkt sie, was anders ist: Nicht ihr Mann liegt neben ihr im Bett – sondern der 34-Jährige hatte sich bislang unbemerkt zwischen das Paar gelegt. In der sogenannten Besucherritze.

Weitere NP+ Artikel

Doch lag er nicht bloß da und schlief seinen vermeintlichen Rausch aus, sonder berührte sowohl die Frau als auch den Mann „unsittlich“, wie die Polizei festhält. Die 45-Jährige warf den Mann daraufhin aus der Hütte.

34-Jähriger hat offenbar noch nicht genug

Doch damit noch nicht genug. Gegen 6 Uhr morgens wird die Frau erneut wach. Wieder hatte sich der 34-Jährige in die Laube geschlichen und eine merkwürdige Idee: Er versuchte der 45-Jährigen eine Bratwurst in den Mund zu stecken. Der wiederum platzte nun der Kragen, sie warf den unheimlichen Gast aus ihrem Garten, wobei er dabei offenbar noch eine Fahrradtasche und zwei Bluetooth-Boxen mitgehen ließ.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und sexueller Belästigung gegen den 34-Jährigen.

Lesen Sie auch

Von RND/mrx