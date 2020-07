In Rinteln (Kreis Schaumburg) ist einem Heizöl-Lieferanten ein folgenschwerer Fehler unterlaufen: Statt seine Ware in den richtigen Einfallstutzen zu leiten, liefen mehr als 1000 Liter Öl in den Keller eines Nachbarhauses – Feuerwehr und Abwasserbetrieb konnten Schlimmeres verhindern.