Hessisch Oldendorf

Ein 71 Jahre alter Mann ist tot in seiner Wohnung gefunden worden - offensichtlich ist er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Seine Lebensgefährtin und ein Bekannter hatten den Rentner am Tag zuvor in Hessisch Oldendorf (Kreis Hameln-Pyrmont) entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Nähere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.

Anzeige

Von RND/dpa