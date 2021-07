Wolfsburg

Ein Riesenrad spendiert die IG Metall Wolfsburg der Stadt und ihren Bürgern bereits zum 75. Geburtstag der Gewerkschaft. Jetzt ist klar: Dazu gibt es auch noch einen Weltrekordversuch zum Dahinschmelzen: Vom 21. bis 24. Juli – dem Geburtstag – strebt die IG Metall Wolfsburg an, die meisten in 75 Stunden verteilten Eiscreme-Portionen zu erzielen. Überwacht wird das ganze vom Rekord-Institut für Deutschland (RID).

Zum 75-jährigen Geburtstag will die IG Metall Wolfsburg 75.000 Portionen Eis in ganz Niedersachsen verteilen, wofür sie lediglich 75 Stunden Zeit hat. Wenn sie dies schafft, übertrifft sie den Vergleichsrekord aus Italien und holt ganz offiziell den neuen Weltrekord nach Deutschland. Die Route für den Weltrekordversuch im Eis Verteilen wird kreuz und quer durch das Einzugsgebiet der IG Metall Wolfsburg geplant.

Eis wird von einer Bremer-Manufaktur hergestellt

Die aktuellen Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Heiß – oder besser gesagt kalt – geht es dabei aktuell vor allem in Bremen her. Dort stellt eine kleine Eismanufaktur von Inhaberin Daniela Pataj-Vogt rund um die Uhr das spezielle Eis her – selbstredend in IG-Metall-Rot. Jedes Eis für den offiziellen RID-Weltrekord wird individuell gefertigt. Hierfür wird die Eismasse angerührt, in die Formen gegeben, der Stiel hineingesteckt, gekühlt und verpackt. Am Ende geht es dann in die Lagerung.

Lecker: Bei der Herstellung werden nur frische Zutaten verwendet. Erdbeeren sorgen für das typische IG Metall-Rot. Quelle: IG Metall

Um die gefertigten Eisportionen gefroren zu halten, wird die IG-Metall alles in zwei riesigen Übersee-Kühlcontainern vor der hauseigenen Geschäftsstelle in Wolfsburg lagern. Ein Kühltransporter begleitet die rekordverdächtige Eis-Verteilung vom 21. bis 24. Juli

Verteilung per Eiswagen und bei Jubiläumsfest

„Herstellung und Lagerung bis zum Weltrekordversuch sind einzigartig und angesichts der Menge logistisch eine tolle Leistung“, sagt Olaf Kuchenbecker vom RID, der zum Ende des Weltrekordversuchs am 24. Juli nach Wolfsburg kommen wird, um im Erfolgsfall den neuen Weltrekord mit einer Urkunde auszuzeichnen und zu zertifizieren.

Ein Bulli zum Dahinschmelzen: In diesem umgebauten T2 wird das Rekordeis in der Region verteilt. Quelle: IG Metall

Für die Verteilung des Eis fahren die IG Metall Mitglieder Lars Burckhardt und Jan Spekker ab dem 21. Juli in einem zum Eiswagen umgebauten VW-Bulli durch das IG Metall Einzugsgebiet, inklusive Stopp an der Staatskanzlei von Ministerpräsident Sephan Weil (SPD) in Hannover, der sich die Erfrischung nicht entgehen lassen will. Der IG Metall Eiswagen hält beim Weltrekordversuch auf Marktplätzen, in und vor Betrieben sowie vor Radio- und TV-Stationen.

Der Höhepunkt des Weltrekordversuch ist dann das große Jubiläumsfest am 24. Juli an der Geschäftsstelle der IG Metall. Nebst Eiswagen erwartet die Besucher eine Bühne, eine Hüpfburg, gratis Getränke und sogar ein Riesenrad, das zu kostenlosen Fahrten einlädt. „Dass dies alles unter den aktuellen Hygienemaßnahmen und Corona-Bedingungen stattfindet, ist natürlich selbstverständlich“, betont IG Metall-Sprecher Jan Spekker.

Von Steffen Schmidt/Wolfsburger Allgemeine Zeitung