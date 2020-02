Hannover

Nach dem Steuerrabatt für Fernfahrkarten sollen in Niedersachsen demnächst auch Regionalbahntickets über längere Distanzen billiger werden. Die Senkung der Mehrwertsteuer für Zugfahrten ab 50 Kilometern von 19 auf 7 Prozent soll im landesweit gültigen Niedersachsentarif für Preissenkungen und Verbesserungen im Angebot genutzt werden, sagte ein Sprecher des Tarifverbunds in Hannover der Deutschen Presse-Agentur. Damit sollten neuen Kunden für den Nahverkehr gewonnen und der Klimaschutz unterstützt werden. Wann und wie genau die Steuersenkung sich in günstigeren Tickets niederschlägt, stehe wegen nötiger aufwendiger Berechnungen noch nicht fest.

Umstellung der Fahrkartenautomaten dauert sechs Monate

Im öffentlichen Nahverkehr bis 50 Kilometer Entfernung galt bereits der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent. Für regionale Bahnfahrten über 50 Kilometer Entfernung kalkulierten die regionalen Bahnunternehmen mit Mischsteuersätzen, die sie jeweils individuell mit den Steuerbehörden vereinbarten. Wenn nun bestimmte Tickets preiswerter werden sollen, muss zunächst kalkuliert werden, wie sich das auf die Aufteilung der landesweiten Einnahmen auf die verschiedenen Bahnen auswirkt.

Wie der Sprecher des Niedersachsentarifs sagte, brauche es auch mit Blick auf die Umstellung der Fahrkartenautomaten mindestens sechs Monate, bis Preissenkungen umgesetzt werden könnten. Das Einführen zusätzlicher neuer Angebot dürfte voraussichtlich noch etwas länger dauern.

