Es ist inzwischen die fünfte Regierungserklärung, die Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) während der Corona-Pandemie im Landtag abgegeben hat. Am Montag machte er deutlich: „Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland weiterhin sehr gut ab. Im nationalen Vergleich schneidet Niedersachsen sogar überdurchschnittlich ab.“ Gleichzeitig sei dies mit Blick auf die hohe Infektionszahlen in Nachbarländern und im Süden Deutschlands kein Grund zur Zufriedenheit.

Immerhin stehe die Erkältungs- und Grippe-Saison kurz bevor. Deswegen warb Niedersachsens Regierungschef für einen besseren Schutz vor der Influenza: „Vor allem die Risikogruppen sollten sich in diesem Jahr unbedingt gegen Grippe impfen lassen.“

Sollten die Infektionszahlen, die sich in den vergangenen Wochen um rund 100 Neuinfektionen pro Tag eingependelt haben, weiterhin so niedrig bleiben, werde man am 1. Oktober die nächste Stufe der Lockerungen umsetzen. Dann soll die Rechtssprechung im Bereich der Messen und der Prostitution umgesetzt werden. Aber auch die Regelung von Veranstaltungen spielt eine Rolle: „Von einer Rückkehr zu den normalen Zeiten wird man dabei nicht ausgehen können.“

Kritik von den Oppositionsfraktionen

Helge Limburg, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, hatte wenig für die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten übrig. Er nannte sie deswegen vielmehr ein „Zustandsbeschreibung“. „Sie sagen nahezu nichts dazu, was Ihre Regierung in den kommenden Monaten konkret zu unternehmen gedenkt angesichts einer nach wie vor für einen ungewissen Zeitraum fortdauernden Pandemie, einer dramatischen Wirtschaftskrise, riesigen Herausforderungen im Bildungsbereich und einem dramatischen Einbruch der kommunalen Einnahmen.“ Limburg forderte deswegen unter anderem einen kommunalen Rettungsschirm, den Einsatz für die Veranstaltungsbranche und Lüftungsanlagen in den Schulen.

Auch die FDP übte Kritik. Der Chef der Liberalen, Stefan Birkner, bemängelte, dass der Ministerpräsident die Erklärung zunächst gar nicht eingeplant hatte, sondern bloß auf einen Antrag seiner Fraktion reagierte. „Erklärungen sind aber notwendig“, ist er überzeugt. Nicht der einzige Punkt, der Stefan Birkner bitter aufstößt. Es sei überhaupt nicht nachvollziehbar, welche Zahl an Neuinfektionen pro Tag der Maßstab der Landesregierung sei. „So ist eine Debatte über Lockerungen überhaupt nicht möglich.“ Dies spiele den Kritikern in die Karten.

CDU-Chef Dirk Toepffer schmetterte die Kritik hingegen ab. Bei ihm habe sich ein „Sättigungsgefühl“ eingestellt, die Debatte wiederhole sich. Man müsse sich weiter über das Coronavirus unterhalten, nicht aber permanent in Form von Regierungserklärungen. „Die Einschränkungen, die uns in Niedersachsen erreicht haben, sind deutlich geringer als in anderen Ländern.“ Man diskutiere über Luxusprobleme.

