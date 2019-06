Ist die rechte Gewalt ein Thema in Niedersachsen? Am Donnerstag informierte Innenminister Boris Pistorius über rechte Gewaltstrukturen im Land. Aufhänger war der Mord an dem hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke. Offenbar wird auch die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza bedroht.