Rechte Netzwerke in der Polizei: Landtag debattiert über Studie

Die rechtsextremen Fälle innerhalb der deutschen Polizei häufen sich. Bekannt sind bisher Probleme aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Weil das Ausmaß aber immer noch nicht bekannt ist, forderten die Grünen am Donnerstag im Landtag, dass auch in Niedersachsen Konsequenzen gezogen werden müssten. Sie sprachen sich für eine viel diskutierte Studie innerhalb der Polizei aus.

„ Rechtsextremismus bei der Polizei – einer schützenden Instanz – ist ein besonderes Problem. Weder der Innenminister des Bundes noch die der Länder haben hierzu bisher fundierte Erkenntnisse“, begründete Susanne Menge, innenpolitische Sprecherin der Fraktion, die Forderung nach einer Erhebung zur Demokratiefeindlichkeit. Daneben müsse die politische Bildung der Beamten weiter in den Fokus rücken.

In den vergangenen Wochen war die Debatte vor allem wegen Zwischenfälle in Deutschland weiter entfacht, auch die amerikanischen Bewegung „ Black Lives Matter“ führte zu einer intensiveren Diskussion über Rassismus in den Behörden. In Niedersachsen hatte darüber hinaus der Fall eines Polizisten, der auf einer Anti-Corona-Demo gesprochen hatte, für Unmut gesorgt.

Emotionale Debatte über rassistische Strukturen in der Polizei

Marco Genthe, innenpolitischer Sprecher der FDP, stellte sich unmittelbar an die Seite der deutschen Beamten und warnte davor, von der Debatte in den USA Rückschlüsse auf die deutsche Polizei zu schließen. Dennoch müssten die bisher bekannten Fälle aus den anderen Ländern lückenlos aufgeklärt werden. Gleichzeitig betonte er aber auch: „Ich bin sehr froh, dass niedersächsische Beamte an solchen Vorfällen nicht beteiligt waren.“ Dennoch zeigte er sich offen für die Studie. Sie könne allerdings nur mit den Beamten und nicht gegen sie funktionieren.

Der innenpolitische Sprecher der CDU, Uwe Schünemann, zeigte sich in der emotional aufgeladenen Debatte überzeugt, dass es jetzt Maßnahmen benötige und man nicht erst auf die Ergebnisse einer Studie warten könne. „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen.“ Konkret forderte er, dass das Beamtengesetz so angepasst werde, dass Polizisten, denen diese Gesinnung nachgewiesen werden könne, unmittelbar aus dem Dienst entlassen werden können. „Wir müssen den Mut haben, sie aus dem öffentlichen Dienst zu entlassen.“

Innenminister Pistorius will bundeseinheitliche Studie

Innenminister Boris Pistorius ( SPD) versuchte derweil, die Emotionen zu besänftigen: „Ich halte es für dringend angezeigt, diese Debatte etwas zu versachlichen.“ Er sprach sich deshalb erneut für eine Studie aus, die mit allen Ländern gemeinsam geführt werde. Nur so könnten „breiter angelegte Erkenntnisse“ gewonnen werden. Deswegen wolle er das Gespräch mit den SPD-Innenminister und Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) suchen.

