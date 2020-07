Razzia im Primatenzentrum Göttingen: Affen zu Unrecht getötet?

Die Wissenschaftler am Deutschen Primatenzentrum (DPZ) forschen laut ihrer Internetseite „über und mit nicht-menschlichen Primaten in den Bereichen Infektionsforschung, Neurowissenschaften und Primatenbiologie. Für die eigene Forschung, aber auch zur Versorgung anderer wissenschaftlicher Einrichtungen, hält und züchtet das DPZ verschiedene Affenarten und betreibt vier Freilandstationen in den Tropen.“ Als Kompetenz- und Referenzzentrum für alle Belange der Primatenforschung und Haltung sei das DPZ in zahlreiche nationale und internationele Netzwerke eingebunden und engagiere sich für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses ebenso wie für die Kommunikation über Tierversuche. Primaten bilden besonders für Infektionsforschung „ideale Tiermodelle“, da sie dem Menschen genetisch ähnlich sind. Deshalb lasse sich eine Vielzahl von humanen Krankheitserregern experimentell auf Affen übertragen. Die Ergebnisse der Versuche ermöglichen dann Rückschlüsse auf die entsprechenden phsysiologischen Mechanismen beim Menschen.