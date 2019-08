Oldenburg/Bremen

Ein Unwetter hat am Mittwochabend in Delmenhorst und Umgebung einen Dauereinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Rettungskräfte mussten zu mehr als 100 Einsätzen ausrücken, teilte die Großleitstelle Oldenburg am Abend mit. Bis Mitternacht zählte die Feuerwehr 204 vollgelaufene Keller und Wohnungen. Wassermassen behinderten zudem dem Verkehr. Auch in Bremen standen nach Angaben der dortigen Polizei wegen großer Regenmengen einige Keller unter Wasser.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern vor Unwetter gewarnt.

Von RND/lni