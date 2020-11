Nach der Eskalation der „Querdenken“-Demonstration in Leipzig diskutierte am Dienstag der niedersächsische Landtag über die Versammlungen. Nicht nur mit Blick auf eine bevorstehende Veranstaltung am Freitag in Hannover erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD), dass man die Radikalisierung der Bewegung weiter beobachte.