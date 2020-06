Göttingen

„Negativ, negativ“, war der Schlachtruf derjenigen, die am Montagabend gegen 19.30 Uhr das Gelände der Wohnanlage Groner Landstraße 9 verlassen durften. 350 Bewohner waren zuvor zweifach ohne Befund auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Damit war die Bedingung für eine Lockerung der Quarantäne erfüllt.

Doch der befürchtete große Ansturm blieb aus. Nur etwa 20 Menschen stellten sich an der improvisierten Auslasskontrolle an, um den Komplex nach vier Tagen erstmals wieder zu verlassen. Die einen nutzten die Gelegenheit, mit der Familie eine Runde durch die Stadt zu spazieren, andere führten den Hund aus oder erledigten Besorgungen. Die meisten kehrten allerdings schon nach kurzer Zeit in die Groner Landstraße 9 zurück. „Muss man auch mal mitgemacht haben“, scherzte ein Mann mittleren Alters auf dem Rückweg in sein Appartement.

Anzeige

Lesen Sie auch: Corona: Kritische Infektionszahl im Landkreis Göttingen überschritten

Weitere NP+ Artikel

Lockerungen in Göttinger Wohnhaus seit Montagabend

Den Betroffenen seien, so erklärt Verwaltungssprecher Kimyon, Bescheide zugestellt worden, die sie darüber informierten, dass sie zweifach negativ getestet seien und somit die „Lockerungen genießen“ dürften. Zusätzlich zu diesem händisch verteilten Schreiben hätten die Bewohner eine Sprachnachricht auf ihr Handy erhalten, in der sie in einfacher Sprache über die Lockerungen aufgeklärt würden. Diese Sprachnachricht sei, so Kimyon weiter, in zwei Sprachen, deutsch und rumänisch, gesendet worden.

Die so benachrichtigten Menschen dürften den Wohnkomplex nun wieder verlassen, erklärt der Stadtsprecher. Dazu würden den Menschen FFP2 Masken ausgehändigt, die sie tragen müssten, solange sie sich außerhalb der Quarantänezone aufhielten.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Ansturm bleibt aus

Maximal drei Personen, so Kimyon, dürften zusammen das Gelände verlassen. Eine größere Gruppengröße sei nicht gestattet. Die Stadtverwaltung habe erwartet, dass „alle raus stürmen“ doch diese Annahme habe sich nicht erfüllt. Montagabend sei es eine „knappe Hand voll“ Menschen gewesen, die die Möglichkeit das Gelände zu verlassen, genutzt hätte.

Die Reaktion auf die Maßnahme sei, so berichtet der Verwaltungssprecher, „natürlich positiv“ gewesen. „Es herrschte eine freudige Grundstimmung.“ Doch der erwartete Ansturm sei bisher ausgeblieben.

Lesen Sie auch: Toter im Corona-Hotspot in Göttingen war nicht infiziert

Die Lockerungen gelten seit dem frühen Montagabend und sind zeitlich nicht limitiert, die Bewohner hätten 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, den Wohnkomplex zu verlassen, solange sie ein Ausweisdokument und den Bescheid über die zweifach negative Testung mit sich führten, klärt Kimyon über die Details auf. Dazu käme die Pflicht die ausgehändigte Maske zu tragen. Am Wohnkomplex gebe es einen festen Ein- und Ausgang, der genutzt werden könnte, dieser werde von Mitarbeitern der Stadtverwaltung überwacht.

Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung erklärt, dass alle Menschen in dem Wohnkomplex an der Groner Landstraße bis mindestens zum kommenden Donnerstag unter Quarantäne stünden. Für Kontaktpersonen ersten Grades, also jenen, die mit einem infizierten Menschen in Kontakt gestanden hätten, gelten die Lockerungen nicht, erklärt Kimyon. Jene müssten die volle Quarantänezeit hinter sich bringen, bis sichergestellt sei, dass sie nicht infiziert seien.

Von Claudia Bartels und Markus Scharf