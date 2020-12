Lübeck/Hamburg

Von dem Vorfall am Dienstagnachmittag betroffen war der RE 11473 von Lübeck nach Hamburg. Die Bahn spricht bei Twitter von „Vandalismus“. Nach Angaben der Bundespolizei hatte sich Pyrotechnik auf den Gleisen befunden, die unter dem fahrenden Zug explodierte.

Seit 18 Uhr ist ein Gleis wieder freigegeben, berichten die Lübecker Nachrichten. Die meisten Regionalexpress-Züge zwischen Lübeck und Hamburg fahren laut Bahn wieder durch, einige wenige fallen noch aus. Die Regionalbahnen enden weiterhin in Hamburg-Rahlstedt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Die Bahn informiert Reisende laufend, unter anderem auch auf Twitter.

Schnellbremsung nach Knall

Laut Thomas Hippler von der Bundespolizeiinspektion Hamburg hatte der Lokführer des RE 11473 einen unbekannten Gegenstand, vermutlich aus Kunststoff, auf den Gleisen gesehen. Als die Regionalbahn darüber rollte, hörte eine Zugbegleiterin einen explosionsartigen Knall. Daraufhin wurde der Zug sofort durch eine Schnellbremsung zum Stehen gebracht.

LKA prüft Ursache

Der Zug sei in den Wandsbeker Bahnhof gebracht worden, so Hippler. Zum Unfallort wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Feuerwehr gerufen. Beamte des Landeskriminalamtes fanden heraus, dass der Knall durch die Explosion von Pyrotechnik verursacht wurde. Wie die Feuerwerkskörper auf die Gleise gekommen sind, ist laut Hippler noch unklar. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Busverkehr eingerichtet

Von den Insassen wurde niemand verletzt. Die 50 Reisenden, die sich im Zug befanden, wurden nach Angabe der Deutschen Bahn evakuiert. „Wir haben einen Busverkehr eingerichtet, der sie zum Hamburger Hauptbahnhof bringt“, sagt die Bahnsprecherin Franziska Hentschke. Seit circa 16.30 Uhr sind dafür insgesamt 15 Busse im Einsatz.

Von RND/ Rabea Osol