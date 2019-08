Aufsehen erregender Protest in Wolfsburg: Umweltaktivisten haben einen Güterzug vor dem VW-Werk in Wolfsburg gestoppt. Protestler haben sich an Gleisen festgekettet, andere seilten sich über der Mittellandkanalbrücke ab. Am späten Nachmittag räumte die Polizei die Brücke. Im Eingangsbereich der Autostadt geht der Protest derweil weiter - sogar über Nacht. Unser Ticker zum Nachlesen.