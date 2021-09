Kiel

Am Ende ging es ganz schnell. Der Kommandant hob die Hand, und man konnte das „Alle Leinen los und ein“ fast über die Weser hören. Kurz nach 9 Uhr legte die „Gorch Fock“ am Mittwoch bei der Lürssen Werft in Lemwerder ab. Die erste Fahrt aufs offene Meer seit Dezember 2015, als das Debakel der Sanierung seinen Anfang nahm.

Kapitän Brandt nimmt Kurs auf die Nordsee

Die Weser abwärts nahm Kapitän zur See Nils Brandt Kurs auf die Nordsee. Erstmals drehte sich der Propeller wieder, und die Rudergänger bestimmten ohne Schlepperhilfe den Kurs. Vorbei an Werfthallen und Pieranlagen ging die Fahrt. Vorbei auch an den Resten der Elsflether Werft, wo die längste Werftüberholung für ein Hilfsschiff der deutschen Marine im Dezember 2015 begann.

Auf der Nordsee will Kommandant Brandt die erste Nacht für die Erprobung nutzen. Die gesamte Ausrüstung kommt auf den Prüfstand – vom Magnetkompass, über die Anker bis zur Antriebswelle. Alles wird einer ersten Belastungsprobe unterzogen.

Am 4. Oktober soll die Gorch Fock in ihren Heimathafen Kiel zurückkehren. F Quelle: Markus Hibbeler/dpa

„Gorch Fock“ wird Donnerstag in Wilhelmshaven erwartet

Vertreter der Werft sind zusammen mit etwa 120 Soldaten der Stammbesatzung ebenfalls an Bord. Sie sind Teil der Abnahmekommission. Auch Angehörige des Marinearsenals und der Klassifikationsgesellschaft (Schiffs-Tüv) sind dabei.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird die „Gorch Fock“ am Donnerstag gegen 14 Uhr in Wilhelmshaven einlaufen. Bis dahin soll auch das Wohnschiff „Knurrhahn“ von der Lürssen-Werft in Lemwerder mit einem Schlepper nach Wilhelmshaven gebracht werden.

Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Schiff auf seiner Fahrt. Quelle: Markus Hibbeler/dpa

Verwaltungssitz der Bark ist weiter das Wohnschiff „Knurrhahn“

Auf dem Wohnschiff ist offiziell das Büro und der Sitz der Schiffsverwaltung der Besatzung. Bis zur offiziellen Übernahme der „Gorch Fock“ durch die Marine bleibt die Besatzung auf der „Knurrhahn“.

Nach dem Anlegen in Wilhelmshaven erfolgt die weitere Ausrüstung. Als Erstes sollen dort weitere Dinge der Schiffsausstattung wieder an Bord kommen, die 2015 eingelagert wurden. Die Werft hat dabei die Chance, die bei der Probefahrt festgestellten Restmängel abzuarbeiten.

Anschließend stehen dann weitere Tests im Arsenal an. Dazu gehört auch der Krängungstest, mit dem die Stabilität vor dem Setzen der Segel getestet wird. Erst wenn dieser nach alter Schiffbautradition mit einem Bindfaden und einem Gewicht gemachte Test erfolgreich war, kann die „Gorch Fock“ sich auf die Reise durchs Skagerrak nach Kiel machen.

Vorher wird am 30. September die Ablieferung von der Lürssen Werft erfolgen. Erst dann ist die Werftzeit des Segelschulschiffes offiziell beendet.

In Kiel soll die „Gorch Fock“ am 4. Oktober einlaufen und an der Tirpitzmole festmachen. Es ist dann die längste Abwesenheit des Schiffes von ihrem Heimathafen seit der Indienststellung 1958.

Von Frank Behling