Kiel

Die Probefahrt der „Gorch Fock“ hat ihre erste Überraschung gebracht. Kurz nach dem Ablegen bei der Lürssen Werft gab es einen Maschinenschaden. Zwei zivile Schlepper begleiteten das Schiff auf der Weser bei der Fahrt in Richtung Nordsee. Der Marineschlepper „Scharhörn“ übernahm schließlich kurz vor 12 Uhr bei Brake die „Gorch Fock“ von dem zivilen Schlepper „Greif“ und zieht das manövrierunfähige Schiff jetzt hinaus auf die Nordsee.

„Unsere Techniker haben ein defektes Regelventil an der Maschinenanlage als Ursache entdeckt. Das Ventil wird jetzt ausgetauscht. Danach soll die Probefahrt fortgesetzt werden“, sagte Oliver Grün, Sprecher der Lürssen Werft. Die Lürssen Werft hatte die Überholung des Segelschulschiffes von der insolventen Elsflether Schiffswerft 2019 übernommen. Zuvor hatte die Elsflether Werft das Schiff seit 2015 saniert.

Am 4. Oktober soll die Gorch Fock in ihren Heimathafen Kiel zurückkehren. F Quelle: Markus Hibbeler/dpa

Besatzung nimmt Rückschlag gelassen

Die Besatzung der „Gorch Fock“ nahm den neuerlichen Rückschlag mit Gelassenheit. „Nach einer so langen Zeit in der Werft kann so etwas bei einem Motor immer passieren“, sagte auch ein Sprecher der Marine. Der Marineschlepper „Scharhörn“ sollte eigentlich das Wohnschiff „Knurrhahn“ zusammen mit dem Marineschlepper „Knechtsand“ von der Lürssen Werft nach Wilhelmshaven bringen.

Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Schiff auf seiner Fahrt. Quelle: Markus Hibbeler/dpa

„Scharhörn“ spannte sich vor „Gorch Fock“

Als die Probleme mit der „Gorch Fock“ auftraten, wurde die „Scharhörn“ noch auf der Weser von dem Wohnschiff abgezogen und spannte sich vor die „Gorch Fock“. „Wir haben dafür extra die eigenen Schlepper mitgeschickt“, so der Sprecher der Marine.

Wie lange der Austausch des Ventils an dem Deutz-Diesel der „Gorch Fock“ dauert, ist noch unklar. „Unser Ziel ist es, die Probefahrt nach der Reparatur aber auf jeden Fall fortzusetzen“, so Werft-Sprecher Grün. Einen Rückschlag für den Zeitplan bis zur Rückgabe des Schiffes an die Marine am 30. September erwartet die Werft aber nicht.

Von Frank Behling