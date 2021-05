Priorisierung wird in Niedersachsens Impfzentren vorerst nicht aufgehoben

Hannover

In Niedersachsen stehen derzeit 620.000 Menschen auf der Warteliste für eine Covid-19-Schutzimpfung. Ab dem 7. Juni will der Bund die Priorisierung aufheben und allen Menschen den Zugang zur Immunisierung ermöglichen. Doch in Niedersachsens Impfzentren soll das vorerst nicht geschehen. Zu viele Menschen mit Vorerkrankungen warteten laut Landesregierung noch auf eine Impfung.

„Wir werden die Wartelistenentwicklung weiter beobachten“, sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der rot-schwarzen Landesregierung, am Dienstag in Hannover auf die Frage, wann die Öffnung der Priorisierungsgruppen erfolge. Voraussichtlich werde es bis in den Juli hinein dauern, bis die Wartelistenplätze abgearbeitet seien. „Das Impftempo hängt von der gelieferten Impfstoffmenge ab“, stellte sie erneut klar.

Bleiben Impfzentren länger geöffnet?

Regierungssprecherin Anke Pörksen bekräftige den Entschluss ebenfalls: „Es gibt einen guten Grund, die Priorisierung noch nicht zu öffnen. Wir müssen sicherstellen, dass alle Berufsgruppen und vulnerablen Gruppen Impfstoff erhalten.“ Das Land habe durchaus noch Gestaltungsspielraum, betonte sie. Erst in der vergangenen Woche hatte die Regierung die Priorisierungsgruppe drei geöffnet. Von gut acht Millionen Menschen sind in Niedersachsen deswegen derzeit 6,5 Millionen impfberechtigt. Allerdings hatte das Land ebenfalls in der vergangenen Woche angekündigt, die Erstimpfungen in Teilen zurückzustellen und die Vakzine für die Zweitimpfungen zu verwenden.

Laut der Regierungssprecherin will sich Niedersachsen in den kommenden Tagen dafür einsetzen, dass überschüssiger Impfstoff leichter zwischen Praxen, Impfzentren und Betriebsärztinnen und Betriebsärzten verteilt werden könne. Daneben ziehe die Landesregierung auch in Erwägung, die Impfzentren über den den 30. September hinaus eingerichtet zu lassen. „Es gibt die Signale, dass es in Gebieten, in denen es nicht so viele Ärztinnen und Ärzte gibt, zu Engpässen kommt“, erklärte Anke Pörksen die Idee. Eigentlich ist die Finanzierung durch den Bund nur bis Ende September angekündigt. Die Regierungssprecherin verwies zudem darauf, dass es nötig sei, die Impfzentren mit mehr Impfstoff zu versorgen.

Derzeit erhalten die Impfzentren in Niedersachsen maximal 240.000 Dosen in der Woche. An die Arztpraxen im Land werden in dieser Woche rund 260.000 Dosen geliefert – allerdings soll sich diese Menge bis Ende Juni nahezu verdreifachen.

Von Mandy Sarti