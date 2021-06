Hannover

Die Anmeldung für Impftermine in den Impfzentren ist in Niedersachsen ab Montag ohne Priorisierung möglich. Menschen ab zwölf Jahren können sich so entweder auf die Warteliste setzen lassen, oder mit Glück direkt einen Termin für eine Immunisierung ergattern, das teilte das Sozialministerium am Freitag mit. Das Land folgt damit dem Beschluss des Bundes.

Eine Kehrtwende, denn eigentlich hatte die rot-schwarze Landesregierung angekündigt, die Priorisierung in den Impfzentren weiter aufrechtzuerhalten. Weil noch immer 590.000 Menschen aus den Priorisierungsgruppen auf der Warteliste stehen, wollte man die Reihenfolge zunächst nicht aufheben. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) machte am Freitag deutlich: „Alle Niedersächsinnen und Niedersachsen, die zu den Prioritätsgruppen eins bis drei gehören und bereits auf der Warteliste stehen, haben ihren Platz weiterhin sicher.“ Die Abarbeitung der Warteliste erfolge chronologisch, werde aber noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Nach wie vor gibt es weiterhin zu wenig Impfstoff. Die Ministerin zeigt sich dennoch optimistisch: „Bis zum Ende des Sommers wird aber jede und jeder in Niedersachsen die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen.“

Betriebsärzte starten mit Impfungen

Am 7. Juni starten zudem die Impfungen durch die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte. Damit gibt es in Niedersachsen neben den Impfzentren und den Arztpraxen eine dritte Säule, die für die Immunisierung gegen Covid-19 zuständig ist. „Daher bitte ich alle, die bereits andernorts geimpft wurden, ihren Platz auf der Warteliste im Impfportal zu stornieren, damit jemand anders an die Reihe kommen kann.“ Nach Angaben des Betreibers des Impfportals kommt es weitaus häufiger zu Terminabsagen als zu Streichungen der Wartelistenplätze.

Ab Montag ist in Niedersachsen mit einem deutlich Ansturm auf die Impfzentren und Arztpraxen zu rechnen. Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, macht deswegen deutlich: „Die Aufhebung der Priorisierung ist für viele Menschen ein Zeichen der Hoffnung. Wir können sie aber nur erfüllen, wenn der Bundesgesundheitsminister endlich seine Zusagen zu den in Aussicht gestellten Impfstoffmengen einhält und die Impfzentren gleichberechtigt berücksichtigt werden.“ Derzeit sei dies nicht der Fall.

Ärzte kritisieren Aufhebung der Priorisierung

In den vergangenen Tagen hatten Ärztinnen und Ärzte bereits massive Kritik an der Aufhebung der Priorisierung geäußert. Ein Teil von ihnen hatte wegen des steigenden Drucks und des rauen Klimas unter den Menschen sogar damit gedroht, aus der Impfkampagne auszusteigen.

Von Mandy Sarti