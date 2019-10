Augsburg

Über die Recherche von SOKO Tierschutz und Cruelty Free International aus dem Tierlabor des Laboratory for Pharmakology and Toxikology (LPT) in Niedersachsen wurde in der letzten Woche weltweit berichtet. Sie enthüllt ein schockierendes Ausmaß an Tierleid, das eindeutig Europäische und Deutsche Gesetze verletzt.

Verstörende, verdeckt gedrehte Aufnahmen von massiv blutenden Hunden und systematisch misshandelten Affen haben den Schleier der Geheimhaltung von vorgeschriebenen Giftigkeitstests gelüftet, und die Tierquälerei dahinter offenbart.

Schockierende Aufnahmen aus dem Labor

Zusammen mit ihrer Kollegin Koen Margodt, der Mitbegründerin des Jane Goodall Instituts in Belgien, hat die weltbekannte Primatenforscherin Jane Goodall ein besonderes Augenmerk auf die Not der Affen in der Einrichtung gelegt: „Manche der Affen lagen zusammengekauert auf dem Drahtboden ihrer kleinen Gefängnisse, während andere Stereotypie zeigten, sich im Kreis drehten und schnell hin und her liefen, was auf ein extrem hohes Stressniveau hinweist. Manche kauerten sich nieder, wenn sich ein Mensch näherte, eine ausgeprägte Angstreaktion. Manche schrien sogar“, beschreibt die Forscherin das Ausmaß der Quälerei.

Jeder Affe hatte demnach einen Ring aus Metall um den Hals. Manche Aufnahmen zeigten Affen, die mit zusammengebundenen Beinen zum Stehen gezwungen wurden, während ihre Arme ausgestreckt fixiert waren, nahezu gekreuzigt. Eine Szene zeigte, wie einem Affen gewaltsam der Mund geöffnet wurde, während ein Schlauch in den Magen geschoben und Flüssigkeit injiziert wurde.

„Es ist nichts anderes als die Hölle auf Erden“

Goodall sagt: „Der Eindruck, den diese Aufnahmen hinterlassen, ist, dass ihre Behandlung nicht weniger als systematische Misshandlung für die Tiere bedeutet. Die Aufnahmen stammen nicht aus einem kleinen, obskuren Betrieb außer Reichweite von gesetzlichen Bestimmungen und am Rande der Welt. Das LPT Labor arbeitet in einem der führenden und reichsten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union“, betont die Primatenexpertin.

Sie fasst ihre Betroffenheit zusammen: „Was ich in diesen Aufnahmen gesehen habe, gehört zu dem herzlosesten, inhumansten und brutalsten Verhalten von Menschen gegenüber Primaten, Hunden und Katzen dieses Labors. Es ist nichts anderes als die Hölle auf Erden.“

Von RND/dpa