Hannover

Zu Beginn der Pandemie standen die Bürger auf ihren Balkonen, um den Pflegekräften Beifall zu spenden. Politisch wurde der Branche viel versprochen. Im NP-Interview spricht Pflegekammerpräsidentin Nadya Klarmann darüber, ob sich wirklich etwas verändert hat.

Frau Klarmann, die Landesregierung hat zugesichert, die Prämie des Bundes für Altenpflegende aufzustocken. Sie bekommen also insgesamt 1500 Euro. Die Krankenpflege und Behindertenpflege gehen leer aus. Was halten Sie davon?

Anzeige

Das ist eine absolute Ungerechtigkeit. Es darf nicht sein, dass einige Pflegekräfte eine Prämie bekommen und die anderen nicht. Das spaltet die Branche noch weiter. In Bayern können alle Pflegekräfte die Aufstockung vom Land beantragen. Auch für Niedersachsen hätte ich mir einen anderen Weg gewünscht, zum Beispiel, indem die Landesregierung die 500 Euro an die Pflegefachpersonen ausbezahlt hätte, die von der Bundesprämie nicht profitieren. Grundsätzlich bin ich aber der Überzeugung, dass eine einmalige Prämie nett ist, aber überhaupt nichts an der Situation ändert. Wir brauchen dauerhaft eine bessere Bezahlung in der Pflege.

Weitere NP+ Artikel

Bund und Länder haben ein milliardenschweres Konjunkturprogramm verabschiedet. Doch die Pflege profitiert davon nicht. Wie passt das zu den Versprechungen, die zu Beginn der Krise getroffen wurden?

Überhaupt nicht. Das Konjunkturprogramm des Bundes umfasst 130 Milliarden Euro, 40 Milliarden werden alleine für die Kohleregionen bereitgestellt. Die Prämie auf die Krankenpflege auszuweiten, hätte 2,5 Milliarden Euro gekostet. Doch umgesetzt wurde nichts. Daran sieht man, welch geringen Stellenwert Pflege in der Politik hat. Zu Beginn der Pandemie wurde aus Angst viel versprochen, um die Branche in der Krise bei Laune zu halten, aber am Ende passiert wieder gar nichts.

Anerkennung für Pflege abgeflacht

Also hat der Beifall auf dem Balkon nichts gebracht?

Das Klatschen auf dem Balkon kam viel zu früh (lacht). In dieser Situation war die Pflege noch gar nicht so belastet wie später, zu Hoch-Zeiten der Pandemie. Inzwischen ist die Anerkennung der Arbeit aber wieder abgeflacht. Dass immer noch die gleiche Belastung herrscht, ist in den Hintergrund gerückt.

Was muss sich verändern, damit die Pflegekräfte durch diese Krise nicht verprellt werden und sich auch langfristig junge Menschen für diesen Beruf entscheiden?

Das ist eine Frage, bei der die Politik wenig Entscheidungsbefugnisse hat. Es hängt an den Kostenträgern, die Menschen besser zu bezahlen. Und das muss schnell passieren. Nur, wenn Pflegekräfte besser entlohnt werden, entscheiden sich mehr Menschen dazu, den Beruf zu ergreifen und nur das erleichtert die Branche. Wenn die Arbeit auf mehreren Schultern verteilt werden kann, können die Pflegenden ihrer Arbeit wieder so nachkommen, wie sie es gelernt haben. Denn augenblicklich passiert nichts anderes, als die Löcher zu stopfen, um überhaupt die pflegerische Versorgung aufrecht zu erhalten. Die Folge sind schlechte Arbeitsbedingungen, die auch zu Fehlern führen.

Wie in dem Pflegeheim in Celle, in dem offenbar ein Bewohner misshandelt wurde?

Genau. Wenn die Pflege durch mehr Personal entlastet wird, können die Menschen wieder fokussierter arbeiten. In der derzeitigen Situation passieren Fehler, viele Pflegende fühlen sich überfordert. Einige Beschäftigte stumpfen sogar ab. Die Überlastung der Beschäftigten wird in Kauf genommen. Das darf nicht sein. Wir müssen weg vom Wegsehen und hin zum Hinsehen. Deswegen fordere ich dringend dazu auf, Auffälligkeiten umgehend zu melden. Mit einer unabhängigen Meldestelle möchten wir bei der Pflegekammer eine Anlaufstelle schaffen, an die sich unsere Mitglieder vertrauensvoll wenden können, um Vorfälle zu melden.

Von Mandy Sarti