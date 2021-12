Hannover

Es ist die Horrorvorstellung: Kurz bevor sich die Familie unter dem Weihnachtsbaum versammelt, fällt der zuhause durchgeführte Schnelltest positiv aus. Das ist ein Hinweis darauf, dass man akut infektiös sein und auch andere anstecken könnte.

Deshalb empfiehlt es sich, in diesem Fall direkte Kontakte zu anderen möglichst sofort einzuschränken und sich zu isolieren. Sprich: Nicht auch noch zu den eigentlich geplanten Feierlichkeiten bei den Verwandten aufbrechen oder den Besuch trotzdem empfangen.

Bei Erkältung unbedingt Kontakte einschränken

Auch wer Symptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber bei sich feststellt, sollte lieber zu Hause bleiben und direkte Kontakte möglichst einschränken, rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf der Internetseite Infektionsschutz.de.

Nach dem positiven Schnelltest sollte man den Verdacht diagnostisch abklären lassen – mit einem PCR-Test. In der Regel hat die hausärztliche Praxis über die Feiertage aber geschlossen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst hilft

In diesem Fall kann auch der ärztliche Bereitschaftsdienst kontaktiert werden – unter der Telefonnummer 116 117. Dort wird dazu beraten, wo man sich am eigenen Wohnort trotz Feiertagen und Ferienzeit per PCR auf das Coronavirus testen lassen kann.

Man kann auch selbst im Internet schauen, ob das Testzentrum um die Ecke oder Apotheken an Weihnachten geöffnet sind.

In Notfällen wie akuter Atemnot sollte direkt die Notfallnummer 112 angerufen werden. Aber nur dann, und nicht um einen PCR-Test zu machen.

Von RND/Saskia Heinze