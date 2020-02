Hamburg

Bei der Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten Mannes ist ein unbeteiligter 57 Jahre alter Zivilfahnder in Hamburg-Altona lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wollte ein Beamter aus Itzehoe den gesuchten 29-Jährigen am Dienstagabend in seinem Auto festnehmen, als dieser plötzlich losfuhr, in den Gegenverkehr steuerte und mit seinem Wagen frontal gegen das zivile Polizeiauto des 57-Jährigen prallte.

Ein Beamter aus Hamburg wurde lebensgefährlich verletzt. Quelle: Jonas Walzberg/dpa

Autofahrer gab nochmal Gas

Trotz des Unfalls habe der 29-Jährige weiter Gas gegeben, so dass das Polizeifahrzeug elf Meter verschoben worden sei. Der 57 Jahre alte Polizist wurde den Angaben zufolge bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und musste von Rettungskräften wiederbelebt werden. Sein Kollege aus Itzehoe, der im Auto des 29-Jährigen saß, wurde leicht verletzt, der Gesuchte selbst blieb unverletzt.

Der 29-Jährige wurde festgenommen und befindet sich seit dem Vorfall in Haft. Die Polizei war auf den Gesuchten aufmerksam geworden, als dieser in seinem Pkw an einer Bushaltestelle stand.

Von RND/lno