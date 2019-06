Maschen

Auf der Suche nach einem vermissten Schwimmer haben Polizeitaucher am Dienstag im Maschener See (Landkreis Harburg) einen Toten entdeckt und geborgen. „Die Beamten gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich um den seit Sonntag vermissten 22-Jährigen handelt“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die genaue Todesursache müsse bei einer Obduktion geklärt werden, die Polizei gehe von einem Unglücksfall aus.

Am Sonntag hatten zunächst rund 80 Polizisten und Rettungskräfte nach dem Mann gesucht. Augenzeugen hatten gemeldet, dass der 22-Jährige in dem südlich von Hamburg gelegenen See geschwommen habe und nicht wieder aufgetaucht sei. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei zuvor mit einigen Freunden mit einem Schlauchboot auf dem Wasser gepaddelt.

Leichenspürhund und Drohne im Einsatz

Am Montag und Dienstag wurde die Suche fortgesetzt. Außer Polizeitauchern waren auch ein Leichenspürhund und eine Drohne beteiligt. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, zeigte den Beamten am Dienstag noch einmal den betreffenden Bereich des Sees am Maschener Moor. Nachdem der Hund anschlug, fanden die Taucher wenig später an der markierten Stelle den leblosen Körper.

