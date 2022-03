Göttingen

Die Polizei in Göttingen fahndet seit Freitagvormittag nach einem Häftling aus Sicherheitsverwahrung der JVA Rosdorf. Der 41 Jahre alte Dennis R. hat sich nach Darstellung der Polizei gegen 9.40 Uhr während eines begleiteten Freigangs im Göttinger Kaufhaus Carreé seiner Aufsicht entzogen und war geflüchtet.

Nach Schilderung des niedersächsischen Justizministeriums war R. in Begleitung einer Sozialarbeiterin unterwegs. Im Carreé habe er eine Toilette aufgesucht und sei dann nicht zum vereinbarten Treffpunkt zurückgekehrt. Die sofortige Suche der Sozialarbeiterin nach dem Betroffenen sei erfolglos geblieben.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann eingeleitet. Bislang aber ohne Erfolg.

Die Polizei schließt nicht aus, dass von dem entflohenen Mann in Stresssituationen eine Gefahr ausgehen kann. R. ist seit 2019 wegen schwerer Brandstiftung und schwerem sexuellen Missbrauchs von Kindern in der Haftanstalt in Rosdorf untergebracht.

R. stammt aus Essen

Der 41-jährige R. ist etwa 1,80 Meter groß und bei einem Gewicht 120 Kilogramm von „dicker Statur“. R. hat braunes kurzes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war R. nach vorliegenden Informationen mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen, blauen Jeans, einem grauen Pullover und weißen Turnschuhen bekleidet. Er hat vermutlich einen schwarzen Rucksack dabei, so die Polizei weiter.

R. stammt nach Polizei-Informationen ursprünglich aus dem Raum Essen (Nordrhein-Westfalen) und könnte sich eventuell auch in diese Richtung abgesetzt haben. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Wer den 41-Jährigen gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, bittet die Polizei, umgehend über Notruf 110 die Polizei in Göttingen oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Bislang „ohne Beanstandungen“

Laut Justizministerium seien R.s begleiteten Ausgänge auf der Grundlage eines Gutachtens des Prognosezentrums im niedersächsischen Justizvollzug erfolgt. Dem Sicherungsverwahrten sei ab Dezember 2021 monatlich ein Begleitausgang gewährt worden. Die Ausgänge im Dezember, Januar und Februar seien „ohne Beanstandungen“ verlaufen, heißt es weiter.

R.s Unterbringung in der Sicherungsverwahrung liegt ein Urteil vom Januar 2011 zugrunde, mit dem der Verurteilte unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden sei, so das Justizministerium am Freitagabend. Seit dem November 2015 sitzt R. in Sicherungsverwahrung – zunächst in Nordrhein-Westfalen, seit dem Oktober 2019 in der JVA Rosdorf.

Von Michael Brakemeier/Göttinger Tageblatt