Vor einer Polizeiwache in der Bremer Innenstadt ist in der Nacht zum Dienstag ein Streifenwagen abgebrannt. Verletzt worden sei niemand, auch weitere Autos seien nicht beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen.

Es sei von einem hohen Sachschaden auszugehen, die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Im Januar waren bei einem Brandanschlag auf ein Polizeirevier in Bremen die Eingangstür und Fassade stark beschädigt worden.

