Bad Nenndorf/Lauenau

Polizisten des Kommissariats Bad Nenndorf sind am vergangenen Sonntag gegen 6 Uhr auf einen BMW aufmerksam geworden, der an der B442 in Richtung Lauenau am Straßenrand stand – weder beleuchtet noch korrekt abgesichert.

Der Fahrer des Wagens mit estnischem Kennzeichen, ein 33-jähriger Estländer, berichtete den Beamten wahrheitsgemäß, dass er beim letzten Stopp Benzin anstatt Diesel in seinen Tank gefüllt hatte. Er sicherte zu, sich um die korrekte Absicherung seines Wagens zu kümmern. Dass er den Treibstoff zuvor gar nicht bezahlt hatte, verschwieg er.

Tankstellen-Mitarbeiterin erkennt BMW wieder

Die Polizeibeamten konnten keine weiteren Auffälligkeiten feststellen, sie setzten ihre Streifenfahrt fort. Wenig später meldete sich die Mitarbeiterin einer Tankstelle bei der Polizei. Sie gab an, dass auch sie an dem am Fahrbahnrand stehenden BMW vorbeigefahren sei und den Wagen wiedererkannt hatte: Ein Mann habe das Auto gegen 3.40 Uhr für einen dreistelligen Euro-Betrag befüllt und sei dann weggefahren ohne zu bezahlen.

Bei der Sichtung des Videomaterials der Überwachungskamera der Tankstelle bestätigte sich die Aussage der Angestellten. Allerdings waren zum Zeitpunkt des Vorfalls noch regionale Kennzeichen statt der estnischen Nummernschilder an dem BMW angebracht gewesen.

Nummernschild zuvor in Lauenau gestohlen

Die Polizisten machten sich zu jener Stelle auf, an der sie den Wagen zuletzt gesehen hatten, um die Männer festzunehmen. Sie trafen sie dort erneut an. Dabei gab einer der beiden Männer dann nicht nur den Tankbetrug zu, sondern auch, dass er die dafür benutzten Kennzeichen zuvor in der Nähe gestohlen hatte. Nachdem er und sein Beifahrer den Sprit ergaunert hatten, versteckten sie die regionalen Nummernschilder nach eigener Aussage hinter einem Leitpfosten.

Weit gekommen waren die Männer mit dem gestohlenen Benzin nicht: Der BMW benötigte Diesel. Die beiden Tankbetrüger wurden am Montagmittag dem Amtsrichter vorgeführt und im Zuge eines beschleunigten Verfahrens jeweils zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt.

Von Guido Scholl/naw