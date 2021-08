Plakate von Bernd Althusmann: Steht der CDU-Landesvorsitzende überhaupt zur Wahl?

Hannover

Hannover, Celle, Wolfsburg – in ganz Niedersachsen stehen großflächige Wahlplakate von Bernd Althusmann. Insgesamt sind es ganze 900 Stück. Der CDU-Landesvorsitzende will zu den Kommunal- und Bundestagswahlen offenbar Werbung machen – mit seinem eigenen Gesicht. Dabei seht er in diesem Jahr gar nicht zur Wahl. Die Landtagswahlen finden in Niedersachsen erst 2022 statt.

Umso größer ist die Verwunderung. Hinter vorgehaltener Hand spekuliert man im Landtag, was es mit der Aktion auf sich hat. Immerhin ist der Schritt doch eher ungewöhnlich. Und so wird schon mal geraunt: „Offenbar scheinen ihm die Umfragewerte nicht zu passen.“ Denn der Christdemokrat, der im kommenden Jahr darum kämpfen will, Ministerpräsident zu werden, hat ein Beliebtheitsproblem: An dem amtierenden Landeschef Stephan Weil (SPD) scheint er laut Umfragen nicht vorbeizukommen. In einer Erhebung aus dem Oktober lag Bernd Althusmann deutlich hinter ihm.

Sorge vor erneuter Niederlage?

Seither wird der CDU-Vorsitzende nicht müde, zu betonten, dass die CDU keinesfalls der Juniorpartner in der Koalition, sondern vielmehr Taktgeber sei. Seine politischen Gegner scheint das in ihrer Annahme zu bestärken, dass er versuche, sich mit fremden Federn zu schmücken. Sie scherzen: „Hoffentlich bürgt das keine Enttäuschung bei den Wählerinnen und Wählern, wenn Bernd Althusmann sich am Ende gar nicht auf den Wahlzetteln wiederfindet.“ Gemutmaßt wird auch, dass die Sorge bei den Christdemokraten groß sei, dass sich das Szenario von 2017 wiederholt: Schon damals trat Bernd Althusmann für den Posten des Ministerpräsidenten an, allerdings unterlag die CDU der SPD knapp. Zudem wird auch Kritik aus den eigenen Reihen laut: Er blockiere Flächen für die eigenen Kandidaten aus Niedersachsen.

Doch was hat es mit der Aktion tatsächlich auf sich? CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner stellt klar: „Wir starten als Team in den Kommunalwahlkampf, vom Landesvorsitzenden bis zum Ortsverein. Deswegen ist Bernd Althusmann in den ersten Wochen des Wahlkampfs mit allen Kommunalwahlkämpfern ebenfalls im Straßenbild zu sehen. Ein Team, gemeinsam stark!“ Die CDU verweist derweil darauf, dass es solche Plakate in Niedersachsen bereits von den Ex-Ministerpräsidenten David McAllister und Christian Wulff gegeben habe. Zudem sollten die Wände nur kurzzeitig aufgestellt werden, in der kommenden Woche überklebe man sie. Dann soll Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, zu sehen sein – offenbar auch gleich in neunhundertfacher Ausführung. Die Plakate von Bernd Althusmann kommen dann scheinbar in den Müll – für die Landtagswahl 2022 sind nämlich neue Drucke geplant.

Von Mandy Sarti