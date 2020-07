Hannover

Noch immer dürfen nicht alle Kinder gleichzeitig zurück in die Schule. Für die Zeit nach den Sommerferien strebt Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) allerdings einen eingeschränkten Regelbetrieb, also eine annähernde Rückkehr zu einem Normalzustand an. Doch viele Eltern fühlen sich auch von diesem Konzept im Stich gelassen.

Anne Jansen (47) ist eine von ihnen. Die Mutter aus Groß-Buchholz hält die Pläne des Ministers für zu vage, deswegen hat sie sich am Donnerstag im Regionsausschuss für bessere Regelungen eingesetzt: „Weil die Pläne abhängig vom Infektionsgeschehen sind, leben wir Eltern in einer permanenten Unsicherheit.“ Jederzeit könne die Schule wieder ausfallen, und die Kinder müssten zu Hause unterrichtet werden. Die Szenarien sind dabei klar vom Kultusministerium benannt: Steigt die Zahl der Coronaerkrankten wieder an, fällt der Regelbetrieb aus und die Kinder werden im Wechsel unterrichtet – nimmt die Infektionszahl sogar drastisch zu, sind Schulschließungen wieder möglich.

Eltern fordern zusätzliches Personal, um Unterricht möglich zu machen

Anne Jansen wünscht sich für sich und ihre beiden Kinder, aber auch für alle anderen Familien im Land mehr Planungssicherheit. „Es ist dringend nötig, dass neue Konzepte entwickelt werden, weil wir eben nicht wissen, wann es einen Impfstoff geben wird. Wenn die Schule wegen steigender Neuinfektionen wieder ausfällt, können wir erneut nicht mehr arbeiten“, klagt sie. Damit Schule trotz der Pandemie möglich sei, müsse das Land mehr Räume schaffen und zusätzliches Personal einstellen, dass die Kinder beim Lernen betreut. „Das könnten auch Studierende sein, die einfach nur die Aufsicht übernehmen, während die Kinder ihre Aufgaben lösen“, schlägt sie vor. Das oberste Ziel müsse sein, das öffentliche Leben trotz des Virus möglich zu machen.

Nicht der einzige Punkt, der Anne Jansen und ihre Mitstreiter umtreibt. Auch die bevorstehende Grippe- und Erkältungswelle im Herbst macht ihnen Sorgen: „Schon jetzt müssen Kinder mit einer Schnupfnase abgeholt werden. Wird bei der ärztlichen Untersuchung dann ein Corona-Abstrich gemacht, gelten die Kinder als Verdachtsfall und die Gruppen werden geschlossen. Das bedeutet Konsequenzen für alle Eltern.“ Anne Jansen fürchtet deswegen, dass im Herbst wieder viele Mütter und Väter nicht mehr arbeiten können.

Auch der Vorstand des niedersächsischen Philologieverbandes sieht die Pläne des Ministers mit Skepsis. In einer Resolution heißt es: „Schulen können allein aufgrund ihrer Struktur schnell zu Corona-Hotspots werden.“ Deswegen fordert der Vorstand klar mehr Schutz für Lehrkräfte. Er spricht sich für kostenlose Reihentestungen aus und fordert, dass die Abstimmung über die Hygieneregeln zwischen Land und Schulträgern nicht auf Kosten der Lehrkräfte getroffen werden. Daneben macht der Vorstand darauf aufmerksam, dass die Schulen bei der Digitalisierung besser ausgestattet werden müssen und die Lehrkräfte Fortbildungen benötigen. In dem Papier heißt es außerdem: „Den Schulen ist mehr Unterstützungspersonal zur Verfügung zu stellen.“ Immerhin fallen nach Schätzungen etwa zehn bis 20 Prozent der Lehrkräfte unter die Risikogruppe.

Von Mandy Sarti