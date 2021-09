Pilzsammler findet Weltkriegs-Granaten im Schaumburger Wald

Wendthagen

Wer im Wald Pilze sammeln gehen will, der findet im Internet zahlreiche Warnungen - immerhin gibt es neben genießbaren Pilzen oft auch Doppelgänger, die giftig sind und zu einer ernsten Gefahr werden können. Worauf die Pilzsammel-Leitfäden in der Regel aber nicht hinweisen: Was zu tun ist, wenn man auf seiner Tour Weltkriegsgranaten findet.

Ein 43-jähriger Pilzsammler aus Nienstädt (Landkreis Schaumburg) hat am Sonntag aber völlig richtig reagiert, als ihm genau das im Schaumburger Wald passiert ist.

Kampfmittelbeseitigungsdienst birgt Weltkriegs-Granaten

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf einem Ausflug in dem Waldgebiet auf der Verlängerung des Schaumburger Weges in Wendthagen, als er beim Sammeln gegen 14 Uhr zwei Granaten im Erdreich entdeckte. Er zögerte nicht lange und verständigte die Polizei.

Die Beamten aus Stadthagen sichteten den Fund und entschlossen sich dazu, die Fundstelle weiträumig abzusperren. Außerdem alarmierten sie den Kampfmittelbeseitigungsdienst, dessen Fachleute aus Hannover anrückten.

Letztlich ging die Sache glimpflich aus. Die Kampfmittel-Experten konnten den explosiven Fund erfolgreich bergen. Sie ordneten die Granaten einer Panzerhaubitze aus dem Zweiten Weltkrieg zu.

Gefundene Granate bei Petershagen am Montag gesprengt

Am Montag musste der Kampfmittelbeseitigungsdienst - aus Detmold - auch in Petershagen-Windheim tätig werden. Ebenfalls am Sonntag war dort eine 90-Millimeter-Granate, mutmaßlich aus derselben Zeit wie der Fund in Wendthagen stammend, gefunden worden. Diese wurde am Montagmittag kontrolliert gesprengt, wie das Mindener Tageblatt berichtet.

Mitglieder des Vereins „Gesellschaft zur Förderung der Bodendenkmalpflege im Kreis Minden-Lübbecke„ hatten das Geschoss am Nachmittag entdeckt, als Vereinsmitglied Jonas Rosenfeldt mit einer Metallsonde eine ehemalige Mittelaltersiedlung in Petershagen-Windheim absuchte. „Ich gehe davon aus, dass die Granate aus dem zweiten Weltkrieg stammt und noch scharf ist“, sagt Vereinsmitglied Daniel Bake.

