Hannover

Zwischen Steinen, Muscheln und goldbraunen Bernstein-Klümpchen finden Urlauber, Spaziergänger und Fossiliensammler immer wieder Rückstände der gefährlichen Chemikalie Phosphor. Besonders problematisch: Die Rückstände ähneln Bernstein. An den Stränden der Ostsee kommt es daher häufig zu Verwechslungen mit dem hochgiftigen Stoff. Nun hat auch am Steinhuder Meer eine 28-Jährige Frau am Strand von Mardorf Rückstände des Stoffes entdeckt – und schwere Verbrennungen erlitten.

Woher kommt der Phosphor ?

Phosphor wurde im Ersten und Zweiten Weltkrieg häufig als Brandmunition in Bomben eingesetzt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs veranlasste die alliierte Übergangsregierung, große Mengen an Munition in der Nord- und Ostsee zu versenken. Bis heute sollen immer noch bis zu 1,6 Millionen Tonnen der phosphorhaltigen Munition auf dem Meeresboden vor unseren Küsten liegen. Besonders bei Stürmen werden die auf dem Meeresgrund liegenden Waffenreste freigespült und gelangen in Brockenform an den Strand. Auch in vielen Seen wird immer wieder Phosphor entdeckt.

Anzeige

Immer wieder Phosphor-Funde an Stränden und Seen

Besonders an den Stränden von Nord- und Ostsee führen Phosphor-Funde immer wieder zu Unfällen und teilweise schweren Verletzungen. Doch auch in der Region Hannover gab es bereits mehrere Vorfälle.

Weitere NP+ Artikel

Im September 2019 ist ein neunjähriges Mädchen in Langenhagen durch einen Phosphor-Fund verletzt worden. Sie hatte einen gelblichen Stein aus dem Silbersee in Langenhagen (Region Hannover) genommen und ihn in ihre Tasche gesteckt. Auch dabei handelte es sich um Munitons-Reste – der Phosphor begann zu brennen. Das Mädchen erlitt schwere Verbrennungen.

Im August 2019 wurde ein Strand in Graal-Müritz bei Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) gesperrt, weil ein Badegast Phosphor am Strand gefunden hatte.

Phosphor ist selbstentzündend und giftig

Solange die Überreste der Brandmunition auf dem Meeresboden liegen, sind sie relativ ungefährlich. Sobald Phosphor trocknet, ist es aber leicht entzündlich. Schon ab einer Temperatur von 20 Grad Celsius kann sich die wachsartige Chemikalie selbst entzünden. Bei Hautkontakt führt Phosphor wegen einer hohen Verbrennungstemperatur von 1300 Grad zu schweren Verletzungen. Die dabei entstehenden Dämpfe des weißen Phosphors seien darüber hinaus hochgiftig, warnt das Land Schleswig-Holstein.

Die toxischen Stoffe können von den Händen in den Mund gelangen und so die Organe beschädigen. Schon Mengen ab einem Milligramm pro einem Kilogramm Körpergewicht können zum Tod führen.

Bernsteine in verschiedenen Größen und Farben nach einem Strandspaziergang in der Hand einer Urlauberin. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Phosphor und Bernstein: Wie erkenne ich den Unterschied?

Da der freigespülte weiße Phosphor dem beliebten Glücksbringer Bernstein stark ähnelt, werden Klumpen davon immer wieder an Stränden gesammelt. Die beiden Materialien auseinanderzuhalten, ist außerhalb des Chemielabors kaum möglich, weiß das Magazin Steine und Minerale. Sowohl Bernstein, als auch Phosphor haben eine gelbe bis hellbraune Farbe, wachsartigen Glanz und eine weiche, zerkratzbare Oberfläche. Auch in ihrer Dichte unterscheiden sie sich nicht stark voneinander, beide sind deutlich leichter als normale Steine.

Wie verhalte ich mich bei Phosphor-Funden?

Der Kampfmittelräumdienst des Landes Schleswig-Holstein, der auch für die Beseitigung von Brandmunition wie Phosphor zuständig ist, mahnt Urlauber und Steinsammler grundsätzlich zur Vorsicht. Am Strand gesammelte Gegenstände sollen auf keinen Fall in Jacken- oder Hosentaschen gesteckt, sondern idealerweise in einem Metallbehälter gesammelt werden. Bei Munitionsfunden sollten Urlauber vor allem Abstand halten und die örtliche Polizeidienststelle oder DLRG informieren.

Was tun, wenn sich der Phosphor entzündet?

Kommt es zu einem Brand, sollten Betroffene unverzüglich ihre Kleidung ausziehen und nicht versuchen, die Flammen mit der Hand auszuklopfen, denn das führe nur zu weiteren Verbrennungen an den Händen. Zu den Besonderheiten eines Phosphor-Brands zählt außerdem, dass dieser nicht mit Wasser gelöscht werden kann. Besser sei es, die Flammen mit Sand abzudecken. Bei Hautverbrennungen sollte zudem unverzüglich der Rettungsdienst gerufen werden, da die oft schweren Verletzungen in Spezialkliniken behandelt werden müssen.

Von RND/mf/ewo