Pflegekammer weiter in der Personalkrise

Die niedersächsische Pflegekammer kommt nicht zur Ruhe: Nachdem im Januar der Leiter der Geschäftsstelle wegen des Führungsstils der Präsidentin Sandra Mehmecke gekündigt hatte, wurde nach NP-Informationen nun auch der Interimsgeschäftsführer entlassen.

Nach Aussage eines Kammer-Mitarbeiters, der lieber anonym bleiben möchte, wurde Georg Gabriel fristlos gekündigt. Grund dafür soll ein Schreiben sein, das er an die Mitglieder der Kammer versendet hat. In dem Brief, der der NP vorliegt, heißt es: „Viele haben Angst vor der Präsidentin, insbesondere wegen abwertender Kritik. Viele beklagen sich über fehlende Transparenz bei Entscheidungen. Viele beabsichtigen ihr Arbeitsverhältnis zu kündigen.“ Gabriel erhebt in dem Schreiben überdies massive Vorwürfe gegen Mehmecke. Sie habe wichtige Entscheidungen gezielt ohne ihn getroffen – eine konkrete Beratung sei ihm nicht möglich gewesen.

Kammer zu keiner Stellungnahme bereit

Gabriel hatte den Posten seines Vorgängers am 27. Januar übernommen – seinen Posten als Interimsgeschäftsführer hatte er demnach nicht einmal vier Wochen inne. Die Pflegekammer war am Mittwoch zu keiner Stellungnahme bereit.

Nicht das erste Mal, dass der Führungsstil der Pflegekammer in der Kritik steht. Bereits im Januar waren vermehrt Mitarbeiter der Kammer an die NP herangetreten, um Mehmeckes Arbeitsweise zu kritisieren. Diese wurde als „diktatorisch“ und wenig transparent bezeichnet. Einige Mitarbeiter äußerten, dass sie massive Angst vor persönlichen Konsequenzen hätten. In der Folge forderte die FDP den Rücktritt von Mehmecke. Auch aus anderen Parteikreisen war immer wieder zu hören, dass die Kammerpräsidentin angesichts der Entwicklungen einen schwierigen Stand habe – eine Position, die selbst SPD-Politiker vertraten. Jene Politiker, die für die Kammergründung verantwortlich waren.

Misstrauensvotum gegen Präsidentin

Der steigende Druck auf Mehmecke macht sich auch bei den Mitgliedern bemerkbar. In einer Kammerversammlung musste sie sich am Mittwoch einem Misstrauensvotum stellen, das sie sie nicht für sich entscheiden konnte. Von 27 Teilnehmern sprachen ihr bloß 13 das Vertrauen aus, 14 stimmten gegen sie. Kammerpräsidentin Mehmecke bleibt dennoch an der Spitze.

Auf der Versammlung wurde auch über die Ausrichtung der Kammer diskutiert. Anders als angenommen, soll die kurzfristig eingeführte Beitragsfreiheit künftig nicht mehr erhalten werden. Meint: Die Mitglieder sollen wieder zur Kasse gebeten werden. Das Land hatte erst kürzlich sechs Millionen Euro für die Beitragsfreiheit bereitgestellt.

