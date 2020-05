Pflegekammer-Präsidentin fordert Corona-Gefahrenzulage für Pflegekräfte

Die Pflegekammer war wegen ihres Führungsstils lange umstritten. Die neue Präsidentin Nadya Klarmann spricht im NP-Interview darüber, wie sich die Wahrnehmung der Institution verändert hat und was für die Pflegekräfte in Zeiten der Corona-Pandemie wirklich wichtig ist. In der öffentlichen Debatte stecke derzeit zu viel Polemik, ist sie überzeugt.