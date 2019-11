Stadland

Nach einem Brand in einem Wohnheim für pflegebedürftige Menschen in Stadland haben die Einsatzkräfte eine zweite Leiche aus der Brandruine geborgen. Vermutlich handelt es sich um einen Mann, der bislang als vermisst galt. Bei dem Feuer in der Einrichtung im Landkreis Wesermarsch war in der Nacht zum Sonnabend auch eine 81-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Eine abschließende Klärung der Identitäten soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung bringen.

Restlichen Pflegeheim-Bewohner gerettet

Von den acht Bewohnern konnten sich sechs ins Freie retten. Der Brand in dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen war in der Nacht zum Sonnabend gegen 4 Uhr ausgebrochen. Das privat betriebene Wohnheim brannte nach Angaben des Polizeisprechers komplett nieder.

Wie das Feuer entstehen konnte, war zunächst noch nicht klar. An dem Gebäude entstand Totalschaden, den die Ermittler auf etwa 250.000 Euro schätzen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Von RND/lni