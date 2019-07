Bad Fallingbostel

Ein Pferd hat den Verkehr auf der A7 vorübergehend gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, lief das Tier am Montagmorgen bei Dorfmark im Heidekreis auf die Autobahn. Zuvor hatte es seinen Reiter abgeworfen, einen elf Jahre alten Jungen. Zunächst lief das Pferd auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg, dann auf der gleichen Seite in Richtung Hannover.

"Festnahme" des Pferdes auf der A 7 bei Bad Fallingbostel. Quelle: Polizeiinspektion Heidekreis

Polizisten stoppten den Verkehr in beide Richtungen und erwischten das Tier an der Ausfahrt Bad Fallingbostel am Zügel. Der elfjährige Reiter wurde bei dem Sturz leicht verletzt, das Pferd erlitt keine sichtbaren Blessuren. Es beschädigte nach ersten Erkenntnissen allerdings zwei Außenspiegel.

Von RND/dpa