Pfefferspray-Einsatz der Polizei bei rechter Demo in Göttingen war rechtmäßig

Göttingen

Fünf Jahre nach dem Einsatz von Pfefferspray bei einer Demonstration auf dem Bahnhofsvorplatz in Göttingen hat sich jetzt das Verwaltungsgericht Göttingen mit dem damaligen Geschehen beschäftigt. Ein Teilnehmer einer Gegendemonstration gegen eine Veranstaltung von Rechtsextremisten hatte dort gegen die Polizeidirektion Göttingen geklagt, weil er durch Reizgas verletzt worden war. Der Kläger wollte gerichtlich feststellen lassen, dass der Einsatz von Pfefferspray rechtswidrig gewesen sei. Das Gericht wies seine Klage allerdings ab. Das Verhalten der Polizei sei nicht zu beanstanden, entschieden die Richter. Der Einsatz von Pfefferspray sei auch verhältnismäßig gewesen, um Demonstranten daran zu hindern, in den abgesperrten Bereich vorzudringen (Aktenzeichen 1 A 130/16).

Der Vorfall hatte sich im Mai 2016 bei einer Kundgebung des „Bündnisses gegen rechts“ gegen die damalige rechtsextreme Gruppierung „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“ ereignet, die direkt vor dem Bahnhof eine Veranstaltung abhalten wollte. Um die unterschiedlichen Gruppierungen voneinander zu trennen, hatte die Polizei auf dem Bahnhofsvorplatz durch Absperrgitter eine Freifläche eingerichtet. Die mehr als 500 Teilnehmer der Gegenkundgebung versammelten sich entlang der Berliner Straße und unter den Arkaden.

Bengalische Feuer geworfen

Gegen 13.15 Uhr warfen plötzlich einige Teilnehmer bengalische Feuer und Gegenstände, rissen die Absperrgitter neben dem Denkmal der Göttinger Sieben um und drängten in den abgesperrten Bereich. Auch der Kläger lief auf der Freifläche herum. Dies ist auf Videoaufnahmen der Polizei zu sehen, die auch in der Gerichtsverhandlung gezeigt wurden. Dort ist außerdem zu sehen, wie Beamte den Kläger ansprechen. Als der Kläger sich in Richtung des Bereichs hinter der Absperrlinie bewegt, erwischt ihn ein Pfefferspray-Sprühstoß.

Vor Gericht gab der Kläger an, dass er durch das Pfefferspray Atemnot bekommen habe. Außerdem hätten seine Augen geschmerzt. Er habe die Augen ausgespült und sei dann nach Hause gegangen, „um mich zu beruhigen.“ Sein Anwalt Sven Adam warf der Polizei vor, dass die Beamten entgegen der Vorschriften den Einsatz von Pfefferspray nicht angekündigt und zudem ungezielt in die Menschenmenge gesprüht hätten.

Auch Landtagsvizepräsidentin Gabriele Andretta wurde durch Pfefferspray verletzt. Quelle: Christina Hinzmann

Das Gericht hatte auch den Polizeibeamten, der damals das Pfefferspray versprüht hatte, als Zeugen geladen. Er schilderte, wie plötzlich Gegendemonstranten über die Gitter sprangen und auf die Freifläche liefen. Als er dorthin eilte, seien ihm mehrere Personen mit einem Banner entgegengekommen. Er habe diese angeschrien, dass sie sich sofort hinter die Absperrlinie begeben sollten. Als sie dieser Aufforderung nicht gefolgt seien, habe er mit dem Einsatz von Pfefferspray gedroht. Diese hätten darauf jedoch nicht reagiert, sondern seien ihm weiter entgegengekommen. Daraufhin habe er das Banner heruntergerissen und Pfefferspray auf die Personen dahinter gesprüht. Diese seien kurz zurückgewichen und dann wieder vorwärts gegangen. Daraufhin habe er nochmals auf die Personen gesprüht, die über das Banner geguckt hätten. Er könne nicht ausschließen, dass auch Personen betroffen wurden, die „nicht Adressaten des Sprühstoßes“ gewesen seien.

Vorgehen war rechtmäßig

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts war das Vorgehen rechtmäßig. Der Polizist habe das Versprühen von Pfefferspray vorher angekündigt und dieses auch nur gezielt gegen eine bestimmte Personengruppe eingesetzt. Der Einsatz sei in dem Fall auch verhältnismäßig gewesen. Die Polizei habe damit darauf reagiert, dass Störer gezielt versucht hätten, den abgesperrten Bereich einzunehmen. Die Polizei habe diesen Durchbruch möglichst schnell stoppen wollen, um zu verhindern, dass weitere Personen nachströmen. Ziel sei es gewesen, eine versammlungsrechtliche Beschränkung durchzusetzen.

Bei dem Pfefferspray-Einsatz war auch die damalige Landtags-Vizepräsidentin Gabriele Andretta verletzt worden, die ebenfalls an der Gegendemonstration teilnahm. Die Politikerin wurde zunächst von einem Polizeiarzt versorgt und dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eigenen Angaben zufolge hatte sie zu dem Zeitpunkt, als sie das Reizgas abbekam, schlichtend in die Situation eingreifen wollen.

Von Heidi Niemann