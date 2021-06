Hannover

Niedersachsens Landesregierung will den Innenstädten schnell helfen. Mit dem Programm „Perspektive Innenstadt“ und insgesamt 117 Millionen Euro aus den EU-Coronahilfen will sie dem Innenstadt-Sterben entgegenwirken. Die Pandemie habe wie ein „Brandbeschleuniger“ gewirkt, sagte Europaministerin Birgit Honé.

In Hannover begrüßt man das Förderprogramm. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) macht gegenüber der NP aber auch deutlich, dass es lediglich ein Baustein zur Belebung der Innenstädte sei. „Das Programm trägt dazu bei, unsere Vorhaben, wie beispielsweise die Erhöhung der Aufenthaltsqualität und eine zeitgemäße Verkehrsführung, umzusetzen. Perspektivisch benötigen wir von Bund und Land jedoch erweiterte rechtliche Instrumente, um Innenstädte nach den örtlichen Bedürfnissen zu gestalten.“

Anträge können ab Donnerstag eingereicht werden

Die Corona-Krise hat die Zentren in Niedersachsen hart getroffen. Sie werden sich nach Meinung von Expertinnen und Experten nachhaltig verändern. Das macht sich auch in Hannover bemerkbar: Seit der Pandemie kommen deutlich weniger Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. „Eine Stadt wie Hannover wird das verkraften“, sagte die Hauptgeschäftsführerin vom dortigen Handelsverband, Monika Dürrer. Es sei aber wichtig, nun in die Innenstädte zu investieren. Nur so könnten die Menschen zurückgeholt werden.

Bereits ab Donnerstag können die niedersächsischen Kommunen ihre Anträge einreichen. Das Geld wird nach Einwohnerzahl gestaffelt verteilt – die Obergrenze liegt bei 1,5 Millionen Euro. Die Projekte müssen bis 2023 abgeschlossen sein.

Von Mandy Sarti