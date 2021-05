Peine

Ein Unbekannter hat mit einer Waffe auf zwei Katzen in einem Garten in der Jägerstraße geschossen. Ein Tier wurde so schwer verletzt, dass es den Angriff nicht überlebte. Eine weitere Katze wurde im Hals getroffen und anschließend tierärztlich versorgt. Das teilt die Polizei Peine mit.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Tiere offensichtlich mit einer Luftdruckwaffe beschossen wurden. Bei den Untersuchungen der Tiere wurde zudem festgestellt, dass die Tiere von „oben herab“ beschossen wurden. „Dies könnte bedeuten, dass die Katzen aus einer in einem Obergeschoss befindlichen Wohnung heraus beschossen wurden“, so Pressesprecher Matthias Pintak. Aus welcher Entfernung geschossen wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. „Eine Luftdruckwaffe hat eine Treffsicherheit auf etwa 10 bis 15 Metern Entfernung“, so der Polizeisprecher. Der Schuss sei deshalb wohl aus näherer Distanz abgegeben worden.

Peiner Polizei sucht Zeugen

In der Peiner Südstadt war das nicht der erste Fall von Tierquälerei. Der Peiner Polizei wurden im Januar dieses Jahres verletzte und angeschossene Raben gemeldet. Mehrere Vögel waren von einem Unbekannten beschossen worden. Eines der Tiere konnte vom Tierarzt nur noch vom Leiden erlöst werden.

Die Polizei ist in dem vorliegenden Verstoß nach dem Tierschutzgesetz auf Zeugenhinweise angewiesen und bittet Zeugen, sich bei ihr zu melden.

Von Nina Schacht