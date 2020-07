Peine

Der unbeschwerte Badeausflug an den Eixer See hätte sehr traurig enden können: Ein dreijähriges Kind geriet beim Spielen am Ufer in tieferes Wasser, konnte nicht mehr stehen und tauchte unter. Jens Hallmann von der DLRG erkannte die Gefahr, stürzte sich in das Gewässer und rettete das kleine Mädchen dadurch vermutlich vor dem Ertrinken.

Der 54-Jährige ist Rettungsschwimmer, Bootsführer und Einsatztaucher und seit etwa 2014 bei der DLRG aktiv. Regelmäßig übernimmt er Wachdienste am Eixer See. „Wir sind darauf trainiert, brenzlige Situationen zu erkennen und zu beobachten. Das hat sich in diesem Fall bewährt“, sagt er.

Im seichten Wasser haben zwei kleine Kinder gespielt

Am Sonntagnachmittag waren ihm am seichten Ufer im Strandbereich direkt vor der Wachstation zwei spielende kleine Kinder aufgefallen, die keine Schwimmhilfen trugen. Sie waren zwar beaufsichtigt, doch ein Moment der Unaufmerksamkeit hat ausgereicht: „Das kleine Mädchen hat entweder den Halt verloren oder sich ein wenig zu tief ins Wasser gewagt, so dass es unter die Wasseroberfläche geriet“, berichtet Hallmann. Typisch für solche Situationen sei, dass die Kinder sich ganz ruhig verhalten und nicht planschen, zappeln oder um Hilfe rufen. „Deshalb spricht man vom stillen Ertrinken“, erklärt der Rettungsschwimmer.

Hallmann hatte die Situation schon länger im Blick. Es war kurz vor 18 Uhr, und sein Dienst ging zu Ende. Er war an diesem Tag Wachleiter und beschäftigte sich kurz mit dem Ausfüllen eines Formulars. Als er wieder aufschaute, war eines der Kinder nicht mehr zu sehen. „Ich bemerkte aber einen Schimmer unter der Wasseroberfläche. Da habe ich nicht eine Sekunde gezögert und bin in den See gelaufen. Und tatsächlich: Es handelte sich um das kleine Mädchen“, berichtet er. Er habe es aus dem brusttiefen Wasser gezogen.

Hallmann ist mit Handy in der Hosentasche ins Wasser gelaufen

Es habe sofort nach Luft geschnappt und geschrien. Dann habe sich das Kleinkind schnell wieder beruhigt und sei ansprechbar gewesen, so dass es der Mutter übergeben werden konnte. „Diese hatte sich während des Vorfalls um ein jüngeres Kind gekümmert und die Aufsicht über die Dreijährige einer Freundin übertragen. Diese war natürlich sehr erschrocken“, sagt Hallmann.

Weil er sich schon für den Heimweg fertig gemacht hatte, trug er Schlüssel und Handy in der Hosentasche. Zum Glück hat das Telefon den Kontakt mit dem Wasser schadlos überstanden. „Aber wenn nicht, hätte es auch keine Rolle gespielt. Das Kind ist viel wichtiger“, betont der DLRG-Schwimmer. Als Held sieht er sich wegen dieses Vorfalls nicht. „Das ist für mich selbstverständlich, deshalb bin ich ja als Aufsicht vor Ort. Ich will auch niemandem einen Vorwurf machen, aber ich möchte alle Eltern und anderen Aufsichtspersonen dafür sensibilisieren, wie schnell so ein schlimmer Badeunfall passieren kann“, erklärt der Retter.

Von der DLRG-Wachstation ist nicht alles einsehbar

Er weist darauf hin, dass man sich am Eixer See trotz der Aufsicht durch die DLRG nicht leichtsinnig verhalten sollte. „Wir können von der Wachstation aus nicht alles einsehen. Insbesondere zum linken Badestrand ist die Sicht durch einen Baum massiv versperrt“, erklärt er. Die erfahrenen Rettungsschwimmer erkennen mögliche Gefahren zwar oft schon im Voraus, aber auch sie können ihre Augen nicht überall gleichzeitig haben. „Vor allem, wenn viel Betrieb ist, ist es oft schwierig, den Überblick zu behalten“, macht Heilmann deutlich. Deshalb appelliert er eindringlich an die Vernunft der Badegäste.

Mercan Aslanidis von der Wito, die sich um den See kümmert, betont: „Es ist toll, dass Mitglieder von der DLRG sich in ihrer Freizeit an den Wochenenden ehrenamtlich für die Badeaufsicht zur Verfügung stellen. Aber die Aufsichtspflicht für ihre Kinder haben ganz klar die Eltern!“

Betrunkenen gerettet Nur eine Woche vor dem aktuellen Ereignis hatten die Freiwilligen der DLRG einen anderen spektakulären Einsatz: Am Samstag, 18. Juli: Ein 30-jähriger Mann mit mehr als 5,0 Promille war zum Baden in den Eixer See gegangen. Aufgrund seines Alkoholkonsums war es ihm nicht mehr gelungen, im nur knietiefen Wasser das Gleichgewicht zu halten. Er war mehrmals mit dem Gesicht vornüber ins Wasser gekippt. Ein Rettungsschwimmer zog ihn aus dem See und rettete den jungen Mann damit möglicherweise vor dem Ertrinken. Laut Polizei war eine Atemalkoholmessung nicht möglich, weil der Messbereich des Gerätes, der bis 5,0 Promille reicht, überschritten war.

Von Kerstin Wosnitza