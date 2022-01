Vöhrum

Riesenschreck für den Lokführer und rund 70 Reisende: Eine Regionalbahn ist nach Polizeiangaben am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr an einer Baustelle bei Peine-Vöhrum mit einem Mini-Bagger kollidiert. Sie war auf dem Weg in Richtung Hannover. „Offenbar stand das Baustellenfahrzeug wohl zu nah an den Gleisen“, sagte Bundespolizei-Sprecher Martin Ackert. Die Bundespolizei Hannover ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die gute Nachricht: Verletzt wurde bei dem Zusammenprall am Bahnübergang in der Verlängerung des Hainwaldwegs offenbar niemand. „Auch dem Lokführer geht es gut, offensichtlich war der Zug nicht in voller Geschwindigkeit unterwegs“, bestätigte ein Sprecher der Westfalenbahn.

Kran soll den Mini-Baggern aus dem Gleisbett hieven

Auch ein Einsatz der Feuerwehr war nicht nötig. Doch der Unfall hatte Folgen für viele Pendler und Zugreisende auf der Strecke zwischen Braunschweig und Hannover. Die Strecke musste zeitweise gesperrt und Züge umgeleitet werden, es gab Verspätungen – sowohl im Nah- wie auch im Fernverkehr. Schäden im Frontbereich des Zuges weisen auf den Zusammenprall hin, die Regionalbahn war aber noch fahrtüchtig und konnte in die Werkstatt gefahren werden. Gegen 12.30 Uhr wurde die Strecke in Richtung Braunschweig nach Polizei-Angaben wieder freigegeben.

Das Gleis Richtung Hannover war noch etwas länger gesperrt. Am Nachmittag gab es sogar noch einmal eine Komplett-Sperrung: „Ein Kran wurde geordert, der den Bagger aus dem Gleisbereich heben soll“, erläuterte Bundespolizei-Sprecher Martin Ackert. Über die Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Von Christian Meyer