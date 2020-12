Peine: Junger Mann versucht, zwei Frauen zu töten

Peine

Bei einer Attacke eines jungen Mannes wurden zwei Frauen schwer verletzt. „Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann“, teilt Polizei-Sprecher Matthias Pintak mit.

Die Tat ereignete sich nach seinen Angaben am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr auf der Lindenstraße in der Peiner Innenstadt. Der 25-jährige Täter hat offenbar beim Verlassen eines Behindertenbusses unvermittelt sowohl die 69-jährige Fahrerin des Kleinbusses als auch eine 65-jährige Mitfahrerin massiv geschlagen. Bei der zweiten Frau habe es sich um eine Person mit körperlichen Einschränkungen gehandelt. Warum der junge Mann auf die Frauen losgegangen ist, sei derzeit noch nicht bekannt, sagt Pintak.

Die Frauen wurden durch Tritte erheblich am Kopf verletzt

Beide Frauen seien aufgrund des Angriffs zu Fall gekommen. Während sie bereits am Boden lagen, habe der Täter massiv auf seine Opfer eingetreten und diese dabei erheblich am Kopf verletzt. „Beide erlitten schwerste Kopfverletzungen und mussten unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht werden“, berichtet Pintak. Nach Informationen des Polizei-Sprechers gab es Anzeichen dafür, dass Lebensgefahr besteht. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt in zwei Fällen aus.

Der Täter, der aus Peine kommt, konnte von der Polizei noch am Tatort festgenommen werden. „Derzeit führen die Beamten einen umfangreiche Spurensuche durch. Auch Zeugen werden vernommen“, berichtet Pintak.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen des Vorfalls

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (0 53 41) 1 89 70 in Verbindung zu setzen.

Von Thomas Kröger und Kerstin Wosnitza