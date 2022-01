Vöhrum

Einen unglaublich lauten Knall hat es in der Nacht zu Sonntag um 3.15 Uhr in der Volksbank Brawo an der Kirchvordener Straße in Peine-Vöhrum gegeben. Anwohner wurden von der Detonation wach. Drei Männer haben in der Bank einen Geldautomaten gesprengt. Fenster- und Türglas flog auf die Straße.

Sofort wurden die Polizei und die Feuerwehr Vöhrum alarmiert. Peines Polizeisprecher Malten Jansen sagt: „Laut Zeugenaussagen waren es drei Männer – zwei in der Bank und einer in einem dunklen Audi –, die den Geldautomaten im Vorraum der Volksbank gesprengt haben.“ Die Täter konnten unerkannt mit dem Audi fliehen. Ob oder wie viel Geld gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unbekannt. Experten der Spurensicherung waren in der Nacht vor Ort, um Beweise zu sichern.

Das Gebäude wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, ist nach Angaben der Feuerwehr aber nicht einsturzgefährdet. Auch die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Glasfenster der Bankfiliale sind zerborsten. Quelle: Ralf Büchler

Stefan Honrath, Leiter der Peiner Volksbank-Brawo-Direktion, war auch vor Ort. Er sagt: „Wir sind nachts alarmiert worden und haben sofort alle Werte und das Geld gesichert. Glücklicherweise waren zur Tatzeit keine Personen in der Filiale.“ Er ist schockiert, dass das Gebäude durch die Detonation total zerstört wurde. Nicht nur der Vorraum mit dem Geldautomaten sei komplett kaputt, nein, die ganze Filiale. „Fenster- und Türglas sind zerborsten und auf der Kirchvordener Straße gelandet, und daher musste die Straße bis in die Morgenstunden des Sonntags gesperrt werden“, so Honrath.

Die Mitarbeiter säubern den Gehweg und die Straße vom Glas. Quelle: Ralf Büchler

Die Volksbank-Filiale, in der normalerweise zwei Mitarbeiter tätig sind, werde jetzt mit Platten abgesichert, gesäubert und sei natürlich bis auf Weiteres geschlossen. Der Leiter erklärt: „Unsere Kunden in Vöhrum können ab Montag ersatzweise die Filiale in Schwicheldt nutzen.“

Von Thomas Kröger