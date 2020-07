Peine

Explosion in der Peiner Fußgängerzone: Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen einen Geldautomaten in der Filiale der Deutschen Bank an der Breiten Straße in Peine gesprengt. „Gegen 4.25 Uhr haben Zeugen einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert“, sagte Polizeisprecher Matthias Pintak. Die Beamten im Funkstreifenwagen, der als erstes am Tatort war, hätten in der Nähe ein dunkles Auto gesehen. Der Fahrer flüchtete, als er die Polizisten bemerkte. „Angaben zum Fahrzeug können derzeit nicht gemacht werden“, erklärte Pintak.

Hubschrauber im Einsatz

Bei der anschließenden überregionalen Fahndung waren mehrere Funkstreifenwagen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Im Bereich der A 2-Ausfahrt Bad Eilsen West wurde das Fluchtfahrzeug von der Polizei entdeckt. Nachdem der Fahrer die Polizei erblickt hatte, fuhr er los und flüchtete erneut. Dabei rammte er den Funkstreifenwagen, der im Frontbereich beschädigt wurde. Angaben zur Schadenshöhe konnte Pintak noch nicht machen. Das Fluchtfahrzeug könnte ebenfalls im Frontbereich beschädigt sein. Es wird weiter danach gefahndet.

Zur Galerie Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in der Filiale der Deutschen Bank an der Breiten Straße in Peine gesprengt.

In der Bank und in der Fußgängerzone war Bargeld aus dem Automaten verteilt. „Passanten haben das Geld eingesammelt und der Polizei übergeben“, berichtete Pintak. Auch hier konnte der Polizeisprecher zur Höhe des Schadens noch nichts sagen, er soll aber hoch sein. Experten der Polizei sicherten Spuren und Beweise, die nun ausgewertet werden.

Filiale nicht beschädigt

Mitarbeiter der Peiner Filiale haben anschließend mit dem Aufräumen begonnen. „Der Selbstbedienungsbereich ist komplett zerstört“, sagte Carsten Blasche, Marktgebietsleiter Niedersachsen Ost. Die Filiale selber sei glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Es werde aber bestimmt ein bis zwei Wochen dauern, bis wieder geöffnet werden könne.

Polizei sucht Zeugen

„Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ein“, erklärte Pintak. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Die Sprengung des Geldautomaten in der Deutschen Bank ist bereits die zweite Tat dieser Art in diesem Jahr. Im Januar versuchte ein Unbekannter einen Geldautomaten in der benachbarten Commerzbank-Filiale zu sprengen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehe, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, erklärte Pintak.

Von Jan Tiemann