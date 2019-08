Hannover

Es ist das erste klare Bekenntnis aus Niedersachsen: Innenminister Boris Pistorius ( SPD) kündigt seine Kandidatur für den Bundesparteivorsitz an. Gemeinsam mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping will er um die SPD-Führung streiten. Am Sonntag will das Duo in Leipzig Details zu der Kandidatur bekanntgeben.

In seiner Funktion als Landesvorsitzender machte Ministerpräsident Stephan Weil ungewohnt kühl deutlich: „Die angekündigte Bewerbung von Boris Pistorius für den SPD-Vorsitz begrüße ich. Er ist ein versierter, erfahrener und durchsetzungsstarker Politiker und vor allem durch und durch ein Sozialdemokrat.“ Die gemeinsame Bewerbung mit Köpping sei ein „aussichtsreiches“ Angebot für die Mitglieder. Gleichwohl sprach er Pistorius nicht seine Unterstützung aus. Er verwies darauf, dass sich die Kandidatenfindung „im Fluss“ befinde und der Landesvorstand sich bis zum 30. August mit den Bewerbungen befassen wolle.

Nach NP-Informationen wusste Weil zwar von Pistorius’ Bewerbung, reagierte aber dennoch verärgert. Der Innenminister soll ihm im Gespräch klar gemacht haben, dass seine eigene Kandidatur die Konsequenz daraus sei, dass Weil sich seit Wochen nicht eindeutig positioniere.

Landeschef weiß dafür zu sorgen, dass Fraktionsmitglieder sich nicht äußern

Das schien auch Umweltminister Olaf Lies ( SPD) dazu zu treiben, mit anderen Posten zu liebäugeln. Noch vor zwei Wochen zog er ernsthaft in Erwägung, das Kabinett zu verlassen und in die Energie-Lobby zu wechseln. Aus SPD-Kreisen hieß es, dass sich der Ministerpräsident trotz allem noch immer ein Hintertürchen für die Bewerbung um den Parteivorsitz offen halte. Dies erklärt Weils Verärgerung und die zeigt sich in seiner Reaktion am Freitagnachmittag. Offenbar weiß der Landeschef nämlich gut dafür zu sorgen, dass sich die Fraktionsmitglieder nicht zu der Personalie äußern.

Umweltminister Lies hatte das Gebot der Stunde allerdings wohl nicht rechtzeitig ereilt. Gegenüber der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“ erklärte er, dass er Pistorius bei seiner Bewerbung unterstütze. Später war er nicht mehr zu erreichen – wie alle in der SPD.

Immerhin Wiard Siebels, der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, ließ sich noch zu einem Statement hinreißen. „Mit Boris Pistorius ist endlich ein politisches Schwergewicht im Kampf um den Parteivorsitz in den Ring getreten.“ Der Innenminister habe sich in den vergangenen sechs Jahren bewährt und gute Arbeit geleistet. Überdies sei er in der Lage, in der Öffentlichkeit für sozialdemokratische Inhalte zu werben.

Der Fraktionsvorsitzende des Regierungspartners CDU, Dirk Toepffer, wollte die Personalie nicht öffentlich kommentieren. Pistorius’ Amtsvorgänger Uwe Schünemann ( CDU) hingegen sagte: „Das ist eine mutige Entscheidung.“

Aus CDU-nahen Kreisen heißt es, die Sorge um die Große Koalition im Land werde immer größer. Dabei mache sich auch immer mehr Irritation über die Vorgänge selbst breit. Offenbar hatte man erwartet, dass Weil sich für den Posten des Parteivorsitzenden in Stellung bringe. Auch dass Pistorius so kurzfristig über seine Bewerbung informiert, hatte man nicht erwartet. Man gehe davon aus, dass dies zu einem massiven Disput zwischen Weil und Pistorius führe.

Ist Doris Schröder-Köpf für Vorstoß verantwortlich?

Mehrere Stimmen sind dabei überzeugt, dass Doris Schröder-Köpf, die Exfrau von Altkanzler Gerhard Schröder und aktuelle Lebensgefährtin des Innenministers, maßgeblich verantwortlich für den Vorstoß sein dürfte.

Dies würde auch erklären, wieso sich Pistorius für Petra Köpping entschieden hat. Immerhin haben beide Frauen Überschneidungen in ihren fachlichen Themenfeldern. Schröder-Köpf ist Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Köpping Integrationsministerin in Sachsen. Außerdem spekuliert man, dass Köppings Kandidatur auch ein Schachzug im Wahlkampf für die Landtagswahl in Sachsen ist. Die Integrationsministerin hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit der Eingliederungsgeschichte der Ostdeutschen befasst.

Boris Pistorius klingt zunächst nach einem soliden Kandidaten aus Niedersachsen. Allerdings ist er in Berlin vor allem bei Befürwortern von der geschassten Ex-Parteichefin Andrea Nahles reichlich unbeliebt. Er soll auf die Absetzung der Sozialdemokratin gedrängt und hingearbeitet haben. Aus SPD-Kreisen wird dabei laut, dass die niedersächsische Landesgruppe dabei besonders Druck machte. Pistorius soll schon frühzeitig „seine Steine ins Wasser geworfen haben“, heißt es. In der Partei ist man überzeugt, dass dies daran lag, dass Nahles vehement verhindert haben soll, dass Pistorius nach der Bundestagswahl 2017 Bundesjustizminister werden konnte.

Auch in der Landespolitik und in der niedersächsischen Öffentlichkeit ist er vermehrt in die Kritik geraten. Mehrere Skandale in den Behörden für die er zuständig ist, belasten ihn. Zuletzt die verloren gegangen Maschinenpistole im Landeskriminalamt oder die Enttarnung einer Vertrauensperson des Verfassungsschutzes.

Stefan Birkner, Fraktionsvorsitzender der FDP, sagte, dass die Bewerbung des Innenministers endlich ein klares Bekenntnis sei, auf das man schon lange warte. Zugleich kritisiert er: „ Boris Pistorius kann sich zwar als Macher präsentieren. Aus innenpolitischer Sicht steckt da aber nicht viel Substanz hinter.“ Mit Blick auf die lange Pannenserie des Sozialdemokraten urteilte er: „Der Minister hat seinen Geschäftsbereich nicht im Griff.“ Angesichts des zusätzlichen Arbeitsaufkommens durch die bevorstehenden Regionalversammlungen zeigte er sich wenig überzeugt, dass der Innenminister beide Aufgaben adäquat bewältigen könne.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anja Piel, blieb da zurückhaltender. Sie wollte die Bewerbung nicht kommentieren. Machte allerdings deutlich: „Wer auch immer aus der niedersächsischen Landesregierung für das Amt antritt – wir erwarten, dass die Arbeit an den Aufgaben und Herausforderungen in den jeweiligen Ministerien nicht liegen bleibt.“

Landesregierung ist massiv angeschlagen

Zurück bleibt also eine Landesregierung, die massiv angeschlagen ist. Galten Pistorius und Lies einst als die Kronprinzen von Weil, ist zumindest Pistorius jetzt schwer angeschlagen. Für eine weitere langjährige Karriere in der Landespolitik gilt er als verbrannt. Selbst der Koalitionspartner CDU sagt hinter vorgehaltener Hand, dass diese Bewerbung ein gefundenes Fressen für die Opposition sei, um den Minister zu degradieren. Aber nicht nur das: Auch das Vertrauensverhältnis zu Weil dürfte komplett zerstört sein, sagt jemand, der beide gut kennt. Für den niedersächsischen Landesverband, der sonst in Umfragen immer gut dastand, eine Katastrophe.

Wie die Debatte um die Bewerber ausgeht, ist allerdings noch offen. Zumal sich am Freitag auch Parteikollege Olaf Scholz ins Spiel brachte. Der Sozialdemokrat kündigte an einzuspringen, falls dies gewünscht sei. Der Vizekanzler und Finanzminister könnte als Schwergewicht in der Frage um den Parteivorsitz wahrgenommen werden. Wenn da nicht seine Schwächen wären. Scholz (Spitzname: Scholzomat) gilt in der SPD als schwer vermittelbar, trocken und nicht sonderlich beliebt. Darüber hinaus hat er keine Partnerin an der Hand. Ob sich die Partei also wirklich für Scholz entscheidet, ist fraglich.

Dies könnte die Variante sein, bei der Weil ins Spiel kommt. In Niedersachsen sagt man sich, dass der Ministerpräsident „durch und durch Parteisoldat“ sei und abwartet, ob die Not so groß ist, dass er zur Rettung herbeieilen muss. In der Vergangenheit hatte es zwar immer so gewirkt, als würde Weil unbedingt in Niedersachsen bleiben wollen. Allerdings schloss er eine Kandidatur nie aus (siehe Interview). In einer Pressekonferenz am Donnerstag ließ er am Rande verlauten, dass er nicht darüber fallen wolle, einmal ein politisches Amt ausgeschlossen zu haben. „Sollte sich Stephan Weil für eine Bewerbung um den Parteivorsitz entscheiden, liegt es nur nahe, dass er Boris Pistorius dazu drängt, seine Bewerbung zurückzuziehen“, sagt ein Insider.

Von Mandy Sarti