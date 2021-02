Hannover

Niedersachsens CDU hat einen neuen Generalsekretär: Beim digitalen Parteitag wurde am Samstag Sebastian Lechner mit 95,15 Prozent in das Amt gewählt. Er übernimmt den Posten von Kai Seefried, der als Landrat in Stade kandidiert.

Bereits seit November ist Sebastian Lechner kommissarisch im Amt. CDU-Chef Bernd Althusmann machte deutlich, dass er seitdem „herausragend gute“ Arbeit geleistet habe. Er sei ein „neuer, junger, dynamischer Generalsekretär“, betonte Bernd Althusmann.

Neuer Generalsekretär kommt aus Neustadt

Neuer Generalsekretär: Sebastian Lechner übernimmt das Amt von Kai Seefried, der in Stade als Landrat kandidiert. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Sebastian Lechner ist 40, verheiratet und hat drei Kinder. Er wohnt in Neustadt am Rübenberge und ist seit 2013 Abgeordneter im Landtag. Seit 20 Jahren engagiert er sich parteipolitisch. Er wünscht sich „eine moderne Partei, die sich ihrer Tradition bewusst ist“.

Bei der Kommunalwahl im September übernimmt er eine entscheidende Funktion. Er will dass die CDU erneut die stärkste Kommunalpartei in Niedersachsen wird. Wichtig für den Wahlkampf seien die Themen der dezentralen Gesundheitsversorgung und die Verbesserung der Infrastruktur im ländlichen Raum.

Auch der Landesvorsitzende wurde erneut gewählt – 89,76 Prozent der 371 Delegiertenstimmen wurden für Bernd Althusmann abgegeben. Er versprach: „Für Niedersachsen werde ich mit Haut und Haaren kämpfen.“ Der 54-Jährige ist bereits seit November 2016 im Amt, 2022 will er in der Landtagswahl gegen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) antreten.

Die Stimmen für die Wahlgänge wurden digital abgegeben. Um die Stimmen zu bestätigen, müssen die Wahlzettel im Anschluss an den Parteitag noch einmal per Post versendet werden.

