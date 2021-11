Hannover

Die Bundestagswahl liegt inzwischen gut sieben Wochen zurück, doch bei den Parteien in Niedersachsen gibt es deswegen kein Grund zur Entspannung: Im kommenden Jahr wird der neue Landtag gewählt. Wie soll die Ausrichtung funktionieren, welche Themen gehören auf die Agenda und wer soll die Menschen im Parlament vertreten?

Die grüne Jugend hat sich am Wochenende bereits auf zwei Kandidierende verständigt, die sie ins Rennen schicken will. Pippa Schneider (26) aus Göttingen und Pascal Ledding (22) aus Uelzen wurden als Votenträgerinnen und Votenträger gewählt. Ihr Ziel: Für eine bedarfsgerechte Finanzierung der Hochschulen, eine Innenpolitik ohne Repressionen und konsequenten Antifaschismus im ländlichen Raum streiten.

Die Liste der Kandidierenden der Grünen soll erst Anfang 2022 stehen. Allerdings gelten die Voten der Jugendorganisation als Unterstützung für einen guten Listenplatz. So konnten in der Vergangenheit auch Sven-Christian Kindler und Karoline Otte in den Bundestag und Imke Byl ins Landesparlament einziehen.

Grüne Jugend wählt neuen Landesvorstand

Daneben wählte die Grüne Jugend auch einen neuen Landesvorstand. Pia Scholten (22) aus Hannover und Felix Hötker (24) aus Göttingen wurden zur Landessprecherin und zum Landessprecher gewählt. „Wir wollen, dass Politik wieder mit den Menschen gemacht wird und nicht gegen sie. Wir wollen endlich eine Gesellschaft, in der alle gut und in Würde leben können“, machte Pia Scholten in ihrer Bewerbungsrede deutlich. Felix Hötker fügte hinzu: „Lasst uns gemeinschaftlich mit Gewerkschaften und Mieterinnen und Mietern im nächsten Jahr dafür sorgen, dass Menschen den Glauben in Politik wiederentdecken und erkennen, dass linke Politik ihr Leben verbessern wird.“

Darunter versteht die Jugendorganisation die Klimaneutralität bis 2035 und die Einführung eines 365-Euro-Tickets für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Menschen mit geringen Einkommen. Daneben fordern sie eine Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle für Polizeiangelegenheiten. Zudem sollen bis 2030 mindestens 100.000 neue Sozialwohnungen gebaut werden.

Nicht die einzige Jugendorgansiation, die am Wochenende über die Ausrichtung für den Landtagswahlkampf diskutierte. Die Jungen Liberalen haben am Samstag im Hauptausschuss der FDP eine zukunftsfähige Kampagne für den Wahlkampf gefordert. „Die Bundestagswahl hat eine Aufbruchstimmung vermittelt. Das Vertrauen junger Menschen und damit der zukünftigen Gesellschaft in eine Politik, die in Visionen und nicht in Verboten denkt, dürfen wir zur Landtagswahl 2022 nicht enttäuschen“, betonte Nadya Zaya, Vorsitzende der Jungen Liberalen. Dafür brauche es junge Vorbilder in der Partei und junge Gesichter auf Plakaten. Die FDP erhielt gut 21 Prozent der Stimmen der Erstwählenden, bei den Menschen zwischen 45 und 59 konnte sie nur bei zwölf Prozent der Wählenden punkten.

Stefan Birkner erneut FDP-Spitzenkandidat

Die FDP-Landesliste soll im März 2022 aufgestellt werden. Spitzenkandidat wird erneut der Landeschef Stefan Birkner. Er wurde am Samstag einstimmig von den Mitgliedern des Landeshauptausschusses gewählt. „Wir müssen Deutschland, wir müssen Niedersachsen modernisieren, um Wohlstand dauerhaft sicherzustellen, um Bildung finanzieren zu können und für alle Herausforderungen die Kraft aufzubringen und unser Land voranzubringen. Wir sind regierungsbereit“, sagte er am Sonnabend in der Braunschweiger Stadthalle. In den vergangenen vier Jahren haben sich FDP und Grüne durch ihre Rolle in der Opposition stark angenähert. Galt eine mögliche Koalition der beiden Parteien in den Landesverbänden 2017 durchaus noch als schwer vermittelbar, ist das nun anders. Inzwischen ist es sogar denkbar, dass am Ende Grüne und FDP gemeinsam entscheiden, ob sie im Falle eines Dreierbündnisses mit SPD oder CDU regieren.

Von Mandy Sarti