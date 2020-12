Fehmarn

Er ist 58 mal 82 Zentimeter groß und bringt etwa sieben Kilo auf die Waage. Spaziergänger haben auf Fehmarn am Strand bei Staberhuk einen Mondfisch gefunden. Für Wolf-Dieter Weßlin – als Seehundjäger auf der Insel tätig und zuständig für Meeressäuger, die an die Küste geschwemmt werden – ein nicht alltäglicher Einsatz.

Fische dieser Art sind Einzelfälle

„Wir haben es überwiegend mit toten Schweinswalen, Seehunden oder Robben zu tun. Mondfische sind da eher Einzelfälle und Zufallsfunde, wenn sie sich in die Ostsee verirrt haben“, erzählt Weßlin den „Lübecker Nachrichten“. Er selbst habe zuletzt vor ungefähr fünf Jahren einen solchen Fisch geborgen. „Er war etwa genau so groß, nur ein wenig schwerer. Dies ist jetzt mein zweiter“, sagt der Seehundjäger.

Anzeige

Tiere können über drei Meter groß werden

Eigentlich seien die Mondfische schon eine Sehenswürdigkeit für die Ostsee, betont Weßlin und hebt heraus: „Es sind schöne Tiere, die bei den Menschen gar nicht so bekannt sind.“ Daher habe er sich aus Neugier selbst mal schlaugemacht und herausgefunden, dass die Mondfische mit ihrem kurzen, runden Körper bis zu 2,3 Tonnen schwer und durch ihre Flossen über drei Meter Durchmesser groß werden können.

So ein Mondfisch hat eine ordentliche Spannweite. Quelle: Wolf-Dieter Weßlin

Der Mondfisch kommt vor allem in warmen Meeren bis in die Tiefsee vor, unter anderem im Mittelmeer. Im Herbst ist er auch in der Nordsee anzutreffen und schwimmt bis ins Skagerrak und ins Kattegat. So kann er dann durch die Strömung in die Ostsee gelangen.

Salzgehalt der Ostsee schadet dem Mondfisch

„Dieser Mondfisch ist bestens erhalten“, berichtet Seehundjäger Eckhard Kasten, Weßlins Kollege auf dem Festland. Er vermutet, dass das Tier erst kurz zuvor sein Leben verloren hat.

In der Ostsee könne der Mondfisch nicht lange überleben, da sein osmotisches System in dem Meer nicht gut funktioniere, so Kasten. „Aufgrund des geringen Salzgehalts kann er seine Schadstoffe nicht über die Haut ausscheiden. Er stirbt dann an Nierenversagen“, erläutert der Seehundjäger. Zu fressen hätte er in der Ostsee genug, da der Fisch sich überwiegend von Quallen ernähre. Eine weitere Besonderheit erzählt Kasten: „Der Mondfisch lässt sich gerne an die Wasseroberfläche treiben, wo Vögel dann Parasiten von seinem Körper abpicken.“

Exemplar wird nun in Büsum untersucht

Das aktuelle Exemplar vom Staberhuker Strand liegt jetzt bei Wolf-Dieter Weßlin in der Gefriertruhe. „Es wird dann ans Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) nach Büsum gebracht und umfangreich untersucht.“ Funde dieses Knochenfischs in dem Zustand würden auch gerne mal weitergereicht, zum Beispiel an Naturkundemuseen.

Für die beiden Seehundjäger aus Ostholstein war es abgesehen von dem Mondfisch ein normales Jahr, ohne weitere außergewöhnliche Entdeckungen. Die Anzahl der tot angespülten Meeressäuger habe sich in Grenzen gehalten. „Allerdings musste ich gleich mehrere Tiere von ihrem Leid erlösen. Das ist eher selten und kommt eigentlich nur alle zwei Jahre mal vor“, resümiert Eckhard Kasten. Vier Kegelrobben und ein Seehund seien allerdings innerlich so stark verletzt gewesen, dass es keine andere Möglichkeit mehr gegeben habe.

Seehunde wurden vor Blank Eck gesehen

Etwas Positives hat der Seehundjäger auch noch zu berichten: Bei Blank (Gemeinde Gremersdorf) sind jetzt zwei Seehunde gesichtet worden, die in der Bucht gesund und munter herumspielen sollen.

Von Markus Billhardt/RND