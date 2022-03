Hannover

Das lange Osterwochenende steht vor der Tür und bietet gute Möglichkeiten für einen Kurzurlaub. Die Urlaubsregionen zwischen Küste und Harz sind bereits gut gebucht. In vielen Orten gibt es jedoch noch freie Unterkünfte.

Urlauber genießen jetzt schon Sonne an der Küste

Einige Urlauber sind bereits an die Ferienorte der Küste und auf die ostfriesischen Inseln gereist. Die Buchungslage sei schon jetzt schon sehr gut, sagt Wiebke Leverenz von der Ostfriesland Tourismus Gesellschaft in Leer. Das schöne, sonnige Wetter der vergangenen Tage habe der Nordseeküste bereits eine starke Nachfrage beschert.

Auch die Corona-Pandemie führe nach wie vor zu einem guten Buchungsverhalten. „Viele verzichten noch auf Auslandsreisen, sie wollen lieber im eigenen Land Urlaub machen“, sagt Leverenz. Die Gastgeber seien froh, dass nach den zwei Jahren mit harten Corona-Beschränkungen wieder ein bisschen Normalität einkehre. Der Optimismus sei groß, beobachtet die Tourismusmanagerin.

Wer flexibel ist, findet noch tolle Angebote im Binnenland. Quelle: Stefan Sauer/dpa (Archiv)

Trotz der guten Nachfrage an der Küste und auf den Inseln gebe es aber immer noch Möglichkeiten über Ostern kurzfristig Zimmer zu finden – wenn man flexibel sei. „Es lohnt sich dabei ein bisschen mehr ins Binnenland zu schauen, da gibt es tolle Ferienorte“, sagt Leverenz. Freie Zimmer könne man über die Website unterkunft.ostfriesland.de finden, auch die örtlichen Zimmervermittlungen seien dafür gute Ansprechpartner.

Auf eines müssen sich die Touristen in ihrem Osterurlaub in diesem Jahr allerdings einstellen: Vieles wird teurer. So müsse man mit steigenden Preisen bei der Überfahrt mit den Fähren zu den Inseln ebenso rechnen wie mit höheren Kosten in Hotels und Restaurants, sagt Leverenz. Grund seien auch der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Sanktionen, die Rohstoffe und Lebensmittel teurer machten.

Idyllisch: Ein kleiner Leuchtturm auf Ummanz, dem Insel-Anhängsel von Rügen. Ie Quelle: Lianem (Archiv)

Zurückhaltende Buchungen in Mecklenburg-Vorpommern

Auch Mecklenburg-Vorpommern ist mit seinen langen Stränden für viele ein beliebtes Urlaubsland. Die Nachfrage nach Unterkünften ist aktuell dort noch nicht so groß wie vor der Pandemie. Viele zeigten sich bei den Buchungen noch zurückhaltend, sagt Katrin Hackbarth vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern.

Für April erwarteten die Beherbergungsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern eine Auslastung von rund 51 Prozent – immerhin rund 12 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu 2021 sei mehr Optimismus spürbar. „In diesem Jahr haben die Menschen mehr Planungssicherheit und sind vor allem in Bezug auf den Sommer durchaus positiv gestimmt“, so Hackbarth. Aktuelle Studien gingen davon aus, dass Deutschland als Reiseland und insbesondere Mecklenburg-Vorpommern weiterhin im Trend lägen, meint Hackbarth.

Schöne Aussichten: Sonnenaufgang bei Stralsund. Quelle: Stefan Sauer/dpa (Archiv)

Das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern macht die Küste jetzt schon für die Urlauber fit. Die meisten Strände seien nach den Stürmen wieder ungehindert begehbar. „Man sollte allerdings immer auf aktuelle Hinweise vor Ort achten“, betont Hackbarth. Unter Umständen könne es vorkommen, dass einige Strandaufgänge noch zugeweht seien.

Für einen Kurzurlaub über Ostern gibt es noch genügend freie Unterkünfte. „Man sollte jedoch rechtzeitig buchen, wenn es ein bestimmter Ort oder die erste Reihe an Meer und Seen sein soll“, so die Sprecherin des Tourismusverbandes. Familien mit Kindern rät sie zum Besuch der Naturerlebniszentren in Mecklenburg-Vorpommern. „Zudem gibt es im Rostocker Zoo Eisbären-Zwillinge – die einzigen in Deutschland“, wie Hackbarth wirbt.

„... und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar“: Die Lüneburger Heidemacht Entschleunigung leicht. Quelle: Philipp Steiger (Archiv)

Freizeitparks locken in die Lüneburger Heide

Die Lüneburger Heide ist bei den Urlaubern jetzt schon gut nachgefragt. „Die Buchungslage ist sehr gut, die Vorausbuchungen für 2022 liegen über dem Rekordjahr 2019“, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Lüneburger Heide. Zwischen 65 und 70 Prozent der Unterkünfte in der Lüneburger Heide seien bereits gebucht. „Wir erwarten eine sehr gute Saison.“

In allen Bereichen, ob Hotel, oder Ferienwohnungen, gebe es aber für Ostern noch Kapazitäten, sagt von dem Bruch. Es sei üblich, dass diese aufgrund der Wetterlage bislang eher kurzfristig gebucht würden. Die Öffnung der 18 Freizeitparks und -einrichtungen der Heide ab Anfang April sorge dabei für einen zusätzlichen Anreiz, meint der Tourismusmanager.

Auf dem Heidschnuckenweg sind tierische Begegnungen Standard. Quelle: Dominik Ketz (Archiv)

Besonders beliebt seien die Themenhotels in den Freizeitparks, wie das Abenteuerhotel im Heide-Park oder die Schäferwagen im Wildpark Lüneburger Heide. Ansonsten würden bei Familien häufig Ferienwohnungen gebucht.

Bei den Gästen herrsche inzwischen frohe Erwartung, dass man endlich wieder in den Urlaub starten könne. Die Vermieter seien ebenfalls gut gelaunt – dafür sorge auch die hohe Anzahl der Vorausbuchungen, weiß von dem Bruch.

Die Lüneburger Heide liege im Trend. Die Themen „Wandern“ und „Radfahren“ explodierten förmlich in der Nachfrage. Neben den Übernachtungsgästen rechnet der Tourismusmanager in den Osterferien mit rund 5 Millionen Tagesgästen. „Wir haben uns mit der Erweiterung von Parkplätzen und vielem mehr auf diesen Ansturm vorbereitet.“

Sonnenuntergang an der Wolfswarte im Harz: Mit ein bisschen Schnee müssen Besucher im Harz auch um Ostern noch rechnen. Quelle: etappen-wandern.de (Archiv)

Wandern im Harz

Ob ausgedehnte Wanderungen in der Natur, spannende Aktionen wie der Baumwipfelpfad oder die Baumschwebebahn, das Weltkulturerbe Rammelsberg, Monsterroller-Fahren am Wurmberg oder die Erkundung historischer Städte – das alles lockt viele Besucher in den Harz.

Bisher sind die Buchungen für Ostern dort allerdings noch etwas verhalten. „Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Gäste vermehrt kurzfristig buchen“, sagt Madeline Pagenkämper vom Harzer Tourismusverband.

Lesen Sie auch Wandern in Niedersachsen: Routen für Familien im flachen Land

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell seien größere Unterkünfte wie große Ferienwohnungen oder Ferienhäuser bereits sehr gut nachgefragt. „Viele nutzen die Osterferien, um mit der ganzen Familie zu verreisen.“ Für Singles und Paare seien die Chancen daher am größten, in jeder Preiskategorie noch etwas zu finden – bei der Zimmersuche könnten die Tourismusinformationen in den Urlaubsorten gut weiterhelfen.

Die Harzer Vermieter und Hoteliers freuen sich nach einer langen Durststrecke nun über den Start in die Urlaubssaison an Ostern. „Wir sind sehr optimistisch und freuen uns über jeden Gast, der hier Urlaub macht“, sagt Pagenkämper.