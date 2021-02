Osnbrück

Zwei 20-Jährige haben sich mit den PS-starken Sportwagen ihrer Väter in Osnabrück ein illegales Autorennen geliefert. Sie ließen an Ampeln die Motoren aufheulen und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Straßen durch den Gegenverkehr und über Busspuren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Teile der Fahrt wurden am Samstagabend von einem Videofahrzeug der Polizei dokumentiert.

Das Auto mit etwa 306 PS eines 20-Jährigen aus Greven und der Wagen mit rund 440 PS eines 20-jährigen Osnabrückers wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und abgeschleppt. Die auf Probezeit laufenden Führerscheine der jungen Männer zog die Polizei ein.

Väter wollen Autos abholen – und blitzen bei der Polizei ab

Am Sonntag seien die 20-Jährigen unabhängig voneinander, mit ihren Vätern auf einer Osnabrücker Polizeidienstelle erschienen, um die Autos wieder abzuholen. Da die Sportwagen aber als Beweismittel durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurden, sei in absehbarer Zeit nicht mit einer Herausgabe zu rechnen, hieß es.

